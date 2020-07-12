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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 12 июля 2020
Антальяспор
12.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
22'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Синик
87'
Замена
G. Blanco
️️️️
А. Яхович
76'
75'
Замена
E. Altintas
️️️️
C. GÃ¼lselam
59'
Замена
М. Пектемек
️️️️
J. Fernandes
Желтая карточка
Э. Албайрак
57'
47'
Желтая карточка
P. Demba CissÃ©
38'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
Пас отдал
Д. Синик
22'
21'
Замена
М. Сиопис
️️️️
С. Учан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Yekta Kurtulus
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
1
Yakup Mert Cakir
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
29
Erman Herman Vardar
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Аланьяспор
1
Дженк Генен
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-2-4-1
35
Каплан
7
Балчи
89
Сары
6
Албайрак
30
Кудряшов
30
Сангаре
19
Акыйол
70
Синик
23
Амилтон
18
18
Яхович
4-3-1-2
28
Марафона
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
24
29
Колкер
6
48
Учан
10
9
Бакасетас
9
7
Караджа
70
Синик
54
Дурсун
54
Дурсун
70
Синик
18
Яхович
19
19
18
Яхович
48
Учан
6
Сиопис
6
Сиопис
48
Учан
6
0
0
6
10
9
Пектемек
9
Пектемек
10
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
1
Yakup Mert Cakir
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
29
Erman Herman Vardar
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
25
Рууд Боффин
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Дженк Генен
ВР
6
Муса Чагыран
ЦП
23
Велинтон
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Yakup Mert Cakir
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
29
Erman Herman Vardar
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
25
Рууд Боффин
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
6
Муса Чагыран
ЦП
23
Велинтон
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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