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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Антальяспор
Аланьяспор - Антальяспор: обзор матча 13 декабря 2019
Аланьяспор
13.12.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Антальяспор
Желтая карточка
М. Сиопис
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
78'
Желтая карточка
Байано
58'
Начало матча
Статистика матча Аланьяспор - Антальяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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