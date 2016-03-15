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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - ПСВ
Атлетико - ПСВ: обзор матча 15 марта 2016
Атлетико
15.03.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - ПСВ
ГОЛ!
Хуанфран
8:7
Пенальти не реализован!
Л. Нарсинг
ГОЛ!
Ф. Луис
7:7
ГОЛ!
С. Ариас
6:7
ГОЛ!
Х. Хименес
6:6
ГОЛ!
М. Лестьенн
5:6
ГОЛ!
Ф. Торрес
5:5
ГОЛ!
Э. Морено
4:5
ГОЛ!
С. Ньигес
4:4
ГОЛ!
Д. Брума
3:4
ГОЛ!
Коке
3:3
ГОЛ!
Д. Проппер
2:3
ГОЛ!
Габи
2:2
ГОЛ!
А. Гуардадо
1:2
ГОЛ!
А. Гризманн
1:1
ГОЛ!
М. ван Гинкел
0:1
120'
+1
Желтая карточка
А. Гуардадо
118'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Годин
89'
87'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Ю. Локадия
75'
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Я. Карраско
75'
67'
Желтая карточка
Л. де Йонг
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Фернандес
56'
30'
Желтая карточка
Ю. Локадия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
8
Ньигес
17
Фернандес
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
3-2-3-2
41
Зут
25
Брума
77
Изима-Мирен
15
Морено
4
Ариас
15
Виллемс
8
ван Гинкел
18
Гуардадо
24
Проппер
9
Локадия
26
де Йонг
2
Годин
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Годин
10
Карраско
5
Краневиттер
5
Краневиттер
10
Карраско
17
Фернандес
9
Торрес
9
Торрес
17
Фернандес
15
Виллемс
30
Бренет
30
Бренет
15
Виллемс
9
Локадия
17
Лестьенн
17
Лестьенн
9
Локадия
26
де Йонг
7
Нарсинг
7
Нарсинг
26
де Йонг
Остались в запасе
Атлетико
ПСВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Ремко Пасвер
ВР
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Атлетико - ПСВ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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