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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Атлетико
ПСВ - Атлетико: обзор матча 24 февраля 2016
ПСВ
24.02.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Атлетико
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Ю. Локадия
86'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
А. Гуардадо
75'
74'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Ньигес
Вторая желтая
Г. Перейро
68'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Л. Нарсинг
65'
61'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
Желтая карточка
Г. Перейро
54'
22'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-2
41
Зут
15
Виллемс
25
Брума
15
Морено
4
Ариас
8
ван Гинкел
18
Гуардадо
24
Проппер
26
Перейро
7
Нарсинг
9
Локадия
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
8
Торрес
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
10
Вьетто
7
Нарсинг
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
7
Нарсинг
18
Гуардадо
20
Хендрикс
20
Хендрикс
18
Гуардадо
9
Локадия
17
Лестьенн
17
Лестьенн
9
Локадия
8
Ньигес
10
Корреа
10
Корреа
8
Ньигес
10
Вьетто
9
Торрес
9
Торрес
10
Вьетто
Остались в запасе
ПСВ
Атлетико
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСВ - Атлетико
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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