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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - ПСВ
Атлетико - ПСВ: обзор матча 26 ноября 2008
Атлетико
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
15'
Симау
29'
М. Родригес
48'
Д. Куверманс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - ПСВ
Желтая карточка
Ж. Бреше
Желтая карточка
Д. Лазович
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
С. Агуэро
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Д. Хейтинга
ГОЛ! 2:1!
Д. Куверманс
Пас отдал
Т. Симонс
ГОЛ! 2:0!
М. Родригес
Замена
О. Баккал
️️️️
И. Афеллай
ГОЛ! 1:0!
Симау
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
8
Манише
ЦП
11
Макси Родригес
(К)
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
30
Карлос Сальсидо
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЦП
3
Тимми Симонс
(К)
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
АП
27
Данко Лазович
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
4-4-2
0
Купе
25
Перниа
30
Уйфалуши
5
Хейтинга
2
Сейтаридис
20
Симау
14
Гарсия
8
Манише
11
Родригес
10
Форлан
10
Агуэро
3-2-1-2
15
Исакссон
30
Сальсидо
5
Бреше
3
Родригес
10
Джуджак
3
Симонс
17
Афеллай
0
Куверманс
27
Лазович
5
Хейтинга
19
Ибаньес
19
Ибаньес
5
Хейтинга
14
Гарсия
12
Ассунсао
12
Ассунсао
14
Гарсия
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
10
Нейланд
10
Нейланд
17
Афеллай
17
Баккал
17
Баккал
17
Афеллай
Остались в запасе
Атлетико
ПСВ
1
Леонардо Франко
ВР
11
Эвер Банега
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Кассио
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
11
Эвер Банега
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Атлетико - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Франческо Бураджина (оба - Швейцария)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Посещаемость:
100 из 54960 зрителей (0%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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