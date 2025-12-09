09.12.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Упамекано
4
Та
2
Станишич
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Гнабри
42
Карл
11
Олисе
9
Кейн
4-1-3-2
1
Силва
22
Фреснеда
26
Дьоманде
2
Рейс
72
Куарежма
42
Юльманн
27
Сантос
52
Симойнш
20
Араухо
25
Суарес
10
Катамо
42
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
42
Карл
7
Гнабри
19
Дэвис
19
Дэвис
7
Гнабри
2
Станишич
21
Ито
21
Ито
2
Станишич
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
27
Сантос
91
Мангаш
91
Мангаш
27
Сантос
72
Куарежма
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
72
Куарежма
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
20
Араухо
70
Блопа
70
Блопа
20
Араухо
10
Катамо
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Катамо
Остались в запасе
Бавария
Спортинг
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
20
Том Бишоф
АП
36
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Жоау Виржиния
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
20
Том Бишоф
АП
36
Уисдом Майк
ЛВ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Руй Боржес
Статистика матча Бавария - Спортинг
2
1
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
5
Офсайды
2
1
Количество передач
681
423
Сейвы
1
7
Точность передач %
93
89
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Спортинга», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Спортинг»
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Источник: «Бомбардир»