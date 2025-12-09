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  • «Бавария» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

«Бавария» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

9 декабря 2025, 19:35
Бавария
09.12.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 6 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
54' Й. Киммих 65' С. Гнабри 69' Л. Карл 77' Д. Та
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
52
Жоау Симойнш
АП
10
Джени Катамо
ЛВ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
20
Том Бишоф
АП
36
Уисдом Майк
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Упамекано
4
Та
2
Станишич
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Гнабри
42
Карл
11
Олисе
9
Кейн
4-1-3-2
1
Силва
22
Фреснеда
26
Дьоманде
2
Рейс
72
Куарежма
42
Юльманн
27
Сантос
52
Симойнш
20
Араухо
25
Суарес
10
Катамо
42
Карл
22
Геррейру
22
Геррейру
42
Карл
7
Гнабри
19
Дэвис
19
Дэвис
7
Гнабри
2
Станишич
21
Ито
21
Ито
2
Станишич
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
27
Сантос
91
Мангаш
91
Мангаш
27
Сантос
72
Куарежма
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
72
Куарежма
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
20
Араухо
70
Блопа
70
Блопа
20
Араухо
10
Катамо
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Катамо
Остались в запасе
Бавария
Спортинг
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
20
Том Бишоф
АП
36
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
12
Жоау Виржиния
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
20
Том Бишоф
АП
36
Уисдом Майк
ЛВ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Руй Боржес
Статистика матча Бавария - Спортинг
2
1
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
5
Офсайды
2
1
Количество передач
681
423
Сейвы
1
7
Точность передач %
93
89
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.1
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Спортинга», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Спортинг»

«Бавария» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Бавария
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