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Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Спортинга», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Спортинг»