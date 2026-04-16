Арбелоа оценил игру «Реала» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене.
В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.
«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жаль их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жаль болельщиков «Мадрида», которые приехали и которые смотрели игру дома, мне больно, потому что «Мадрид» не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, но мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что игроки отдали все.
У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались сделать замены непосредственно перед голом [Луиса Диаса], но с этим голом все было кончено.
В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», – сказал Арбелоа.
- Голы у «Реала» в этом матче забили Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах и Килиан Мбаппе на 42-й. У «Баварии» отличились Александар Павлович на 6-й, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й.
- В чемпионате Испании «Реал» идет 2-м с отставанием в 9 очков от лидирующей «Барселоны» за 7 туров до завершения сезона.