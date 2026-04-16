Арбелоа оценил игру «Реала» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» (3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Мюнхене.

В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.

«Это был отличный матч в исполнении моих игроков, и мне жаль их, учитывая те усилия, которые они приложили, мне жаль болельщиков «Мадрида», которые приехали и которые смотрели игру дома, мне больно, потому что «Мадрид» не выиграет 16-й титул Лиги чемпионов в этом году, но мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что игроки отдали все.

У нас было несколько шансов забить гол, у нас было несколько уставших игроков, но мы собирались сделать замены непосредственно перед голом [Луиса Диаса], но с этим голом все было кончено.

В чемпионате будет очень сложно, но мы должны продолжать бороться до последнего тура, нам нужно защищать свою эмблему», – сказал Арбелоа.