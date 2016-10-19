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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ПСВ
Бавария - ПСВ: обзор матча 19 октября 2016
Бавария
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
4 : 1
Завершен
ПСВ
13'
Т. Мюллер
21'
Й. Киммих
59'
Р. Левандовски
84'
А. Роббен
41'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - ПСВ
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Роббен
87'
85'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Д. Швааб
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Й. Киммих
85'
ГОЛ! 4:1!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Алькантара
84'
77'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Перейро
Замена
Д. Коста
️️️️
Т. Мюллер
72'
61'
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
А. Гуардадо
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
59'
Желтая карточка
Ф. Лам
57'
41'
ГОЛ! 2:1!
Л. Нарсинг
Пас отдал
Г. Перейро
ГОЛ! 2:0!
Й. Киммих
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
6
Сим Де Йонг
АП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-1-2-3
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
15
Хуммельс
21
Лам
6
Киммих
6
Алькантара
3
Алонсо
9
Левандовски
13
Мюллер
10
Роббен
4-3-1-2
41
Зут
30
Бренет
5
Швааб
15
Морено
15
Виллемс
18
Гуардадо
26
Перейро
24
Проппер
6
Де Йонг
26
де Йонг
7
Нарсинг
6
Киммих
88
Мартинес
88
Мартинес
6
Киммих
10
Роббен
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Роббен
13
Мюллер
11
Коста
11
Коста
13
Мюллер
5
Швааб
47
Зинченко
47
Зинченко
5
Швааб
18
Гуардадо
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
18
Гуардадо
26
Перейро
34
Бергвейн
34
Бергвейн
26
Перейро
Остались в запасе
Бавария
ПСВ
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Бавария - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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