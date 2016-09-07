Коку: «Зинченко подходит нам, но он должен завоевать место в составе ПСВ»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился размышлениями об арендованном у «Манчестер Сити» полузащитнике Александре Зинченко.

«Зинченко нам подходит, но потребуется время, чтобы он привык к команде. Он должен постараться, чтобы завоевать место в стартовом составе. Плюсом для него станут новые правила Лиги чемпионов, по которым теперь на скамейке запасных может находиться большее число игроков. Адаптация идет быстрее, если все время находишься рядом с партнерами», – сказал Коку.

Напомним, 19-летний украинец арендован ПСВ до лета 2017 года и заявлен клубом на Лигу чемпионов.