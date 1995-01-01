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    Sky Sports: Коку сменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» в течение суток объявит о назначении Филлипа Коку на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

    Ожидается, что 48-летний голландец сменит в должности Фрэнка Лэмпарда. Ранее клуб освободил англичанина от участия в предсезонной подготовке ради переговоров с «Челси».

    Экс-полузащитник «Барселоны» и ПСВ Коку начал тренерскую карьеру в 2012-м году, возглавив клуб из Эйндховена. За шесть лет его работы команда три раза стала чемпионом Голландии и выиграла два Суперкубка страны.

    По итогам прошлого сезона «Дерби» занял шестое место в Чемпионшипе и проиграл «Астон Вилле» (1:2) в финале плей-офф за выход в Премьер-лигу.

    Источник: Sky Sports

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