Sky Sports: Коку сменит Лэмпарда в «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» в течение суток объявит о назначении Филлипа Коку на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что 48-летний голландец сменит в должности Фрэнка Лэмпарда. Ранее клуб освободил англичанина от участия в предсезонной подготовке ради переговоров с «Челси».

Экс-полузащитник «Барселоны» и ПСВ Коку начал тренерскую карьеру в 2012-м году, возглавив клуб из Эйндховена. За шесть лет его работы команда три раза стала чемпионом Голландии и выиграла два Суперкубка страны.

По итогам прошлого сезона «Дерби» занял шестое место в Чемпионшипе и проиграл «Астон Вилле» (1:2) в финале плей-офф за выход в Премьер-лигу.