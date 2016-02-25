Коку: «Нам есть за что биться в Мадриде»

Главный тренер ПСВ Филип Коку не стал скрывать, что его полностью устраивает результат домашнего матча с мадридским "Атлетико" (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Доволен этим результатом. Как я говорил ранее, если нам удастся дома сохранить ворота в неприкосновенности, это будет хороший фундамент. Нам есть за что биться в Мадриде. Если мы забьем гол на выезде, у нас появится возможность пройти дальше. Мы должны приложить все усилия, чтобы этого добиться.

В первом тайме у соперника было несколько моментов, но и у нас имелась одна прекрасная возможность для взятия ворот. Почти половину второго тайма мы играли в меньшинстве против топ-клуба. На этом отрезке вся наша команда хорошо потрудилась.

По моему мнению, вторая желтая карточка Гастону Перейро была слишком суровым наказанием, но это урок для нас. Я очень доволен тем, как моя команда действовала после удаления", — сказал голландец.