Коку: «Переход Проппера в «Зенит»? Им некуда спешить»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку высказал мнение о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб предлагал за хавбека порядка 14 миллионов евро, однако команда из Эйндховена потребовала около 20 миллионов.

«Зенит» к нам не обращался, но им некуда спешить», – приводит слова Коку PSV Inside.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

Зимнее трансферное окно в России закрывается в конце февраля.