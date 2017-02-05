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    Коку: «Переход Проппера в «Зенит»? Им некуда спешить»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку высказал мнение о возможном переходе полузащитника Дэйви Проппера в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб предлагал за хавбека порядка 14 миллионов евро, однако команда из Эйндховена потребовала около 20 миллионов.

    «Зенит» к нам не обращался, но им некуда спешить», – приводит слова Коку PSV Inside.

    В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Проппер провел 19 матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 9 миллионов евро.

    Зимнее трансферное окно в России закрывается в конце февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 14:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 6 февраля 2017, 16:18

      бомжей не отмоет даже фура с мистером Проппером!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 5 февраля 2017, 18:14

      Ну если "Зенит" не обращался, то с какого такого перепугу решили что Проппер нужен нам?

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