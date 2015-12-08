ПСВ – ЦСКА. Онлайн-трансляция

Поединок будет жарким, так как оба соперника имеют возможность продолжить еврокубковую весну. Если ПСВ рассчитывает сыграть в 1/8 Лиги чемпионов, то ЦСКА может зацепиться лишь за плей-офф Лиги Европы. Армейцев устроит любая победа над голландцами, тогда как подопечным Филлипа Коку нужно обыгрывать российский клуб и надеяться, что кто-то из пары «Манчестер Юнайтед» – «Вольфсбург» потеряет очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ПСВ – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!