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    ПСВ – ЦСКА. Онлайн-трансляция

    Поединок будет жарким, так как оба соперника имеют возможность продолжить еврокубковую весну. Если ПСВ рассчитывает сыграть в 1/8 Лиги чемпионов, то ЦСКА может зацепиться лишь за плей-офф Лиги Европы. Армейцев устроит любая победа над голландцами, тогда как подопечным Филлипа Коку нужно обыгрывать российский клуб и надеяться, что кто-то из пары «Манчестер Юнайтед» – «Вольфсбург» потеряет очки.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ПСВ – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2015 21:31
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    Комментарии (9)
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    Zeff
    1449551850
    Предлагаю опрос: Осилит ли Акинфеев треху - 1 Не осилит?
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    edubokom
    1449566862
    А что, есть варианты, что и МЮ и Вольфсбург возьмут по 3 очка?
    Ответить
    Frozzen
    1449606916
    Надо же,Конифей пока сухой
    Ответить
    Frozzen
    1449609785
    Тьфу,не защита а дырищща
    Ответить
    Zeff
    1449630898
    Самый позорный сезон ЦСКА. В ЧР матчи покупаются-это очевидно. В ЛЧ, как всегда "группа смерти". Ну что побегали и в отпуск?
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    ologreds
    1694996637
    numo451286
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