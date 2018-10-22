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    Карреру уволили. Что об этом известно


    2.4
    Голосов: 5
    22.10.2018 11:17
    Разобрали для вас ситуацию.

    «Спартак» проводит отвратительный сезон. Всего за 2,5 месяца команду полностью разобрал удар из игровых неудач и скандалов. Вот – главные из них:

    • «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов: из третьего квалификационного раунда, проиграв ПАОКу. После этого поражения многие уже начали задумываться об отставке Карреры.

    • Каррера поссорился с капитаном Глушаковым и Ещенко. Оба отправлены в ссылку в молодежку из-за лайков.

    • «Спартак» перестал играть, появилась куча проблем. Поражение от «Арсенала» (2:3) – третий подряд домашний провал в этом сезоне чемпионата России.

    • В Лиге Европы у «Спартака» так же все плачевно: в матчах с «Рапидом» и «Вильярреалом» москвичи набрали всего одно очко.

    Журналист Василий Конов еще вчера сообщил: отставка Карреры – дело решенное. В то же время появилась информация, что окончательное слово будет за президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. После вчерашнего поражения от «Арсенала» российские СМИ выбросили тонну инсайдов, связанные с увольнением Карреры. В некоторых новостях говорилось: если Карреру уволят, то исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет его ассистент Рауль Рианчо (судя по некоторым источникам, главным он будет до января). Сегодня, после официального заявления «Спартака», эта информация подтвердилась.

    Карреру уволили. Но еще до официального заявления клуба мелькало очень непопулярное мнение: Федун оставит Карреру на должности и даст ему время, чтобы разрулить ситуацию в команде. Эта версия как минимум противоречила с новостями из клуба: «Спартак» оформляет британские визы Глушакову и Ещенко. Следующий матч москвичей в Лиге Европы будет как раз с «Рейнджерс». А это значит, что на матч могут полететь игроки, которых Каррера собственноручно выкинул из команды. Кажется, было несостыковочка.

    Руководство клуба уже продумало список потенциальных сменщиков Карреры. На место тренера команды претендуют сразу несколько кандидатов: Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Леонарду Жардим и Курбан Бердыев. «Чемпионат» подбросил еще один вариант, который вряд ли можно считать правдой: «Спартак» интересуется Бренданом Роджерсом, с 2016 года работающий в «Селтике».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 5
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    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 16:38

      Алекперову пора найти другого президента клуба.
      Это можно сделать в Европе, учитывая амбиции "Спартака".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      ТАРО 22 октября 2018, 16:47

      больныееееее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5705

      afw13 22 октября 2018, 15:32

      вот ypoды, нормального тренера слили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 октября 2018, 14:32

      Надо так же цинично,из команды слить тех ослов, которые слили тренера!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 14:31

      Год за годом занимаемся нашим любимым видом спорта: Хождением по граблям.В нормальном борделе не кровати двигают, а девок меняют.Наши же девки все при местах и скорее всего контракты на тех же условиях переподпишут.Правда моложе они от этого не станут и результативней тоже, но кого это волнует.Главное , что Карреру слили.У нас же всегда тренер виноват.Даже если он тренеришка и берёт уже третий еврокубок.
      Прости Массимо и спасибо тебе за всё.Они просто не понимают, что творят.Или наоборот.Очень даже понимают.Не все, но те кто ответственен, поймут о чём речь.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 октября 2018, 14:25

      Сезон провален окончательно! "Цирк уехал, но клоуны остались"...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 октября 2018, 14:12

      Спасибо за всё Массимо! Благодаря тебе я выбегал на поле после матча с Тереком и запомнил эти мгновения на всю жизнь. Спасибо, что сделал нас чемпионами и всего хорошего

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1071

      wobaekat 22 октября 2018, 14:05

      Извини, Массимо, но настоящим мужикам тут не место

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 22 октября 2018, 13:48

      С какой же лёгкостью мы, россияне, возводим себе кумиров, создаём героев, вешаем на них ордена и титулы...
      И затем с той же лёгкостью низвергаем их до уровня врагов и предателей

      1
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      Рейтинг: +3023

      Dgad 22 октября 2018, 13:38

      Вот это команда...вот это семья...какая семья, какое единство, слили тренера и все, эх...изверги.....

      1
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