Карреру уволили. Что об этом известно

Разобрали для вас ситуацию.

«Спартак» проводит отвратительный сезон. Всего за 2,5 месяца команду полностью разобрал удар из игровых неудач и скандалов. Вот – главные из них:

• «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов: из третьего квалификационного раунда, проиграв ПАОКу. После этого поражения многие уже начали задумываться об отставке Карреры.

• Каррера поссорился с капитаном Глушаковым и Ещенко. Оба отправлены в ссылку в молодежку из-за лайков.

• «Спартак» перестал играть, появилась куча проблем. Поражение от «Арсенала» (2:3) – третий подряд домашний провал в этом сезоне чемпионата России.

• В Лиге Европы у «Спартака» так же все плачевно: в матчах с «Рапидом» и «Вильярреалом» москвичи набрали всего одно очко.

Журналист Василий Конов еще вчера сообщил: отставка Карреры – дело решенное. В то же время появилась информация, что окончательное слово будет за президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. После вчерашнего поражения от «Арсенала» российские СМИ выбросили тонну инсайдов, связанные с увольнением Карреры. В некоторых новостях говорилось: если Карреру уволят, то исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» будет его ассистент Рауль Рианчо (судя по некоторым источникам, главным он будет до января). Сегодня, после официального заявления «Спартака», эта информация подтвердилась.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.

Карреру уволили. Но еще до официального заявления клуба мелькало очень непопулярное мнение: Федун оставит Карреру на должности и даст ему время, чтобы разрулить ситуацию в команде. Эта версия как минимум противоречила с новостями из клуба: «Спартак» оформляет британские визы Глушакову и Ещенко. Следующий матч москвичей в Лиге Европы будет как раз с «Рейнджерс». А это значит, что на матч могут полететь игроки, которых Каррера собственноручно выкинул из команды. Кажется, было несостыковочка.

Руководство клуба уже продумало список потенциальных сменщиков Карреры. На место тренера команды претендуют сразу несколько кандидатов: Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Леонарду Жардим и Курбан Бердыев. «Чемпионат» подбросил еще один вариант, который вряд ли можно считать правдой: «Спартак» интересуется Бренданом Роджерсом, с 2016 года работающий в «Селтике».

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