Конов: «Вопрос по отставке Карреры решен»

По информации журналиста Василия Конова, главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала», главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покинет клуб.

«Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.

Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)», – написал Конов в своем телеграм-канале.

По неофициальной информации, в шорт-лист «Спартака» на пост нового главного тренера входят пять кандидатов.