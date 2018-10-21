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    Какой вы футболист?

    Конов: «Вопрос по отставке Карреры решен»

    По информации журналиста Василия Конова, главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала», главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покинет клуб.

    «Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.

    Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    По неофициальной информации, в шорт-лист «Спартака» на пост нового главного тренера входят пять кандидатов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    21.10.2018 22:56
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 16:12

      Об этом можно только сожалеть.

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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 22 октября 2018, 13:09

      Вратаря меняйте, где у вас Ребров, все пройгрыши с Максимова начались.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2018, 09:04

      Португалец из Монако без работы. Предлагайте контракт и... бесплатные заправки на "ЛукОйле".

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 22 октября 2018, 08:59

      Не Кареру менять, а ещё пару игроков. Если бы не Комбаров с Кутеповым то вчера победа 100%

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      Рейтинг: +18

      УмедЛегендаАлтая 22 октября 2018, 07:12

      Где Уэйн Эмери и где Спартак? Танцорам яйца мешают, Зе Луиша продать, толку и то больше будет

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 октября 2018, 04:44

      Глупо сейчас менять "шило на мыло".При всех проблемах навалившихся на Спартак после ухода Квинси,травм системообразующих игроков защиты ,бунта Глушакова с Ещенко странно ожидать того что это не отразится на результатах.Массимо в пожарном порядке пытается латать дыры необстрелянной и неопытной молодёжью,пытается нащупать нужный для результата рисунок игры.Потому и команду лихорадит.Пока.Думаю если все наберутся терпения.то всё должно наладится.Пороть горячку с отставками просто не конструктивно.Сезон ещё не провален.А новый коуч пока поймёт куда он попал что нужно,паровоз-то и уйдёт...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Krossmen73 22 октября 2018, 09:07

      И не только ПАРОВОЗ, но и ЦСКА, Краснодар, Зенит, Рубин и многие другие...

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      Рейтинг: +25

      Зенит1987 22 октября 2018, 03:10

      Уволив тренера ничего не решится много травм маленькая скамейка надо дать доиграть сезон у нового тренера не сразу все получится учитывая все проблемы

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 00:59

      Конов - это что за ..овно ?
      Пусть он у себя в огороде вопросы решает, а здесь вопросы не решать надо, а устаканивать.Мы многого не знаем, а нужны ответы.Женщины, умные не по годам говорят, что куй на куй менять, только время терять.По существу и в других вопросах тоже самое.А конкретно в нашем случае может такое прийти, что плакать будем очень долго.Как говорят древние, не кер лезть туда где ты не смыслишь.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 00:19

      Нужно быть полным ретардом, чтобы не видеть что происходит в команде. Это к слову о тех, кто жаждет крови. Да, Массимо не идеален и в чём-то он тоже не прав. Но, если сейчас убирают тренера, можно обо всех позитивных моментах и титулах в ближайшие лет так 5 точно забыть. Почему?! Всё просто, сейчас многие игроки недовольны тем, что убрали их кореша Глушака, который наводил смуту в команде. И сливают Массимо, боясь оказаться на его месте и по каким-то другим своим соображениям. Но, если руководство сейчас убирает тренера, то они явно показывают что игроки здесь - РЕШАЮТ всё, чего быть в нормальном клубе не должно ни при каких раскладах!!! Придёт скажем следующий тренер, он им со временем не понравится, как это было уже со многими, а в России многие сильные тренеры нашим пешеходам не нравятся, они же работать на полную заставляют. И они его также сольют. Слив тренера - сезон считай в ж..пе! А когда петух клюнет и поймут, что тут-то не в тренере дело, а в игроках, которых нужно к е..еням собачьим разогнать, пройдёт несколько бестрофейных лет и ещё парочку на перестройку команды и чистку. И потом опять по новой. Массимо только всё разгрёб, но подъехало новое г..внецо, от которого руководство клуба как всегда открестилось, сделав ровно те же самые тупейшие шаги как и все 15 лет прежде они делали. Вот такие расклады ребятки. Если Вы мазохисты, готовые ждать ещё туеву хучу лет трофеев, то мне жаль Вас, ибо Вы дальше своего носа ничего не видите.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > ivanthebest 22 октября 2018, 08:25

      Согласен полностью. Смысл не в тренере а в том что нашим великим игрокам постоянно что то не нравится. и с другим тренером будет тоже самое.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 22 октября 2018, 00:19

      После любого поражения спартачи начинают петь мантры про отставки. Ничего не меняется со времён Валеры.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Grey33 22 октября 2018, 00:47

      Ты дебил ???

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