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    Какой вы футболист?

    Глушакову и Ещенко оформляют британские визы. Игроки могут полететь на матч с «Рейнджерс»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко могут полететь с командой на матч 3-го тура Лиги Европы против «Рейнджерс».

    По информации «Спорт-Экспресса», футболистам оформляют британские визы. Издание сообщает, что это одно из свидетельств возможной отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

    Ранее сообщалось, что итальянский тренер перевел Глушакова и Ещенко в дубль из-за конфликта с футболистами.

    Каррера: «Глушаков и Ещенко в дубле? Да. Добавлю что-то к этому? Нет»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2018 22:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 16:02

      И чем они могут сейчас помочь Спартаку?

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 октября 2018, 09:43

      Конечно - гениальное же решение: уволить Карреру и вернуть в основу двух охреневших пенсинеров - это ж какой положительный пример для молодежи, как себя надо ставить в команде... и что нормально играть для того чтобы быть в шоколаде в общем-то не обязательно.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 октября 2018, 01:23

      А визы то им к чему??? Чтобы вживую посмотреть?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2018, 00:25

      Браво, снимайте сейчас тренера и на 15 лет о трофеях можно будет опять забыть. Зато игроки будут довольны от своей ах..енности, ведь слив неугодного тренера они могут поставить на поток...

      5
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 21 октября 2018, 23:00

      Что за ху....ню пишите???!!!??? До игры и слова об отставке не было, а тут сразу В ВОСКРЕСЕНЬЕ в 10 вечера визы они готовят!!! Бред!!!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 22:42

      Господи, ну потрудитесь зайти на официальный сайт Спартака.Нет там ни какой информации, что руководство убирает Массимо.От слова совсем.Спорт Экспресс всем извесная помойка.В Фейсбуке в группах Спартака ни кто слыхом не слыхивал о его отставке.Ни во Фратрии, ни в каких других, хотя недовольные они везде есть.Эту жалкую газетёнку за не профессионализм и не проверенные данные уже давно пора переименовать в Брехню-Экспресс.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Мары 22 октября 2018, 00:27

      Советский спорт в Бредовый спорт, Спорт день за днём в Спорт брехунец, а Эхо Москвы до кучи в Эхо мацы.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Grey33 22 октября 2018, 00:45

      И как связано это с отставкой, умнейший ты наш ?
      Напомню Спорт Экспресс заявил об отставке как о деле решённом.
      Так что ты хотело сказать ???

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 октября 2018, 22:33

      Ребята победили, молодцы! Так держать дальше!

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      Рейтинг: +33530

      oyabun 21 октября 2018, 22:26

      Ну пошли фантазии на вольные темы.. Никто еще Карреру в отставку не отправлял, а уже строятся дикие предположения и гипотезы.

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      Рейтинг: +11

      Fruttis 21 октября 2018, 22:25

      ГЛУАШКОВ!!!!!!

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