Глушакову и Ещенко оформляют британские визы. Игроки могут полететь на матч с «Рейнджерс»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко могут полететь с командой на матч 3-го тура Лиги Европы против «Рейнджерс».

По информации «Спорт-Экспресса», футболистам оформляют британские визы. Издание сообщает, что это одно из свидетельств возможной отставки главного тренера команды Массимо Карреры.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер перевел Глушакова и Ещенко в дубль из-за конфликта с футболистами.

Каррера: «Глушаков и Ещенко в дубле? Да. Добавлю что-то к этому? Нет»