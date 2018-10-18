Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера: «Глушаков и Ещенко в дубле? Да. Добавлю что-то к этому? Нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о составе команды.

    – Как обстоят дела с травмированными игроками?

    – Вернулся в строй Кутепов, и это очень радует. Он работает вместе со всеми. Но заранее сказать, готов ли он играть уже против «Арсенала», я не берусь. Мельгарехо уезжал в сборную не совсем здоровым. Посмотрим, в каком состоянии он вернется. Селихов пока еще полностью не восстановился. Жиго, как вы знаете, вернется в строй гораздо позже.

    – Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем?

    – Да.

    – Что-нибудь добавите к этому?

    – Нет.

    В середине сентября полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко перевели в состав молодежной команды. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

    Глушаков: «Хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований руководству не выдвигал»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2018 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Законник 2017 19 октября 2018, 13:27

      Не суди и не судим будешь! Виноваты все в этой истории, но тренер главный и последнее слово всегда должно быть за ним, а Глушакову и Ещенко надо больше тренироваться, учитывая уже солидный для футбола возраст, когда пахать надо больше молодых, в любом случае, их проступки намного мягче и понятнее, чем Кокорина с Мамаевым и при наборе чемпионской формы шанс играть в ТОПе еще есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 октября 2018, 11:27

      Ещё три месяца поиграют с дублем. А потом к брату все поедут в Тулу. Ещёнко, Глушаков, Комбаров......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 11:19

      Глушаков просчитался ,являясь лидером Спартака ,уверовав в свою значимость. Рассчитывая что вся команда пойдет за ним.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 01:18

      Чётко и лаконично.
      Молодец Массимо.
      А про эту парочку уже стоит забыть и не вспоминать.Как они не вспоминают, что их предательство стоило Спартаку серебра и Лиги Чемпионов.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 19 октября 2018, 00:18

      Тему Глушакова и Ещенко пора уже закрыть и больше не поднимать. Это не нашкодившие юнцы, а зрелые мужики. Нянчиться с ними бесполезно, да и не пристало. А то, что они посеяли, пусть теперь и пожинают. Возможно это станет хорошей наукой для других, у которых иногда начинают подниматься перья. В команде есть один командующий, непререкаемый авторитет, это тренер и его слово - закон для всех.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 19 октября 2018, 00:02

      вот пусть и дальше там играют!!! даже там не могут себя проявить.....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11