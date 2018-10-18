Каррера: «Глушаков и Ещенко в дубле? Да. Добавлю что-то к этому? Нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о составе команды.

– Как обстоят дела с травмированными игроками?

– Вернулся в строй Кутепов, и это очень радует. Он работает вместе со всеми. Но заранее сказать, готов ли он играть уже против «Арсенала», я не берусь. Мельгарехо уезжал в сборную не совсем здоровым. Посмотрим, в каком состоянии он вернется. Селихов пока еще полностью не восстановился. Жиго, как вы знаете, вернется в строй гораздо позже.

– Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем?

– Да.

– Что-нибудь добавите к этому?

– Нет.

В середине сентября полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко перевели в состав молодежной команды. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

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