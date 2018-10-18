Каррера: «Глушаков и Ещенко в дубле? Да. Добавлю что-то к этому? Нет»

Не суди и не судим будешь! Виноваты все в этой истории, но тренер главный и последнее слово всегда должно быть за ним, а Глушакову и Ещенко надо больше тренироваться, учитывая уже солидный для футбола возраст, когда пахать надо больше молодых, в любом случае, их проступки намного мягче и понятнее, чем Кокорина с Мамаевым и при наборе чемпионской формы шанс играть в ТОПе еще есть.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о составе команды.
– Как обстоят дела с травмированными игроками?
– Вернулся в строй Кутепов, и это очень радует. Он работает вместе со всеми. Но заранее сказать, готов ли он играть уже против «Арсенала», я не берусь. Мельгарехо уезжал в сборную не совсем здоровым. Посмотрим, в каком состоянии он вернется. Селихов пока еще полностью не восстановился. Жиго, как вы знаете, вернется в строй гораздо позже.
– Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем?
– Да.
– Что-нибудь добавите к этому?
– Нет.
В середине сентября полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко перевели в состав молодежной команды. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта с главным тренером команды Массимо Каррерой.
Глушаков: «Хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований руководству не выдвигал»