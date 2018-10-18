Глушаков: «Хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований руководству не выдвигал»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он потребовал руководство клуба вернуть себя в основной состав команды.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за Вами внимательно», – написал Глушаков в своем твиттере.

В середине сентября Глушакова и защитника Андрея Ещенко перевели в состав молодежной команды. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта с главным тренером команды Массимо Каррерой.