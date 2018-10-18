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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков: «Хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований руководству не выдвигал»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он потребовал руководство клуба вернуть себя в основной состав команды.

    «По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за Вами внимательно», – написал Глушаков в своем твиттере.

    В середине сентября Глушакова и защитника Андрея Ещенко перевели в состав молодежной команды. По неофициальной информации, это произошло из-за конфликта с главным тренером команды Массимо Каррерой.

    Источник: Официальный твиттер Дениса Глушакова

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    18.10.2018 19:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +187

      zubr252 19 октября 2018, 09:42

      Черчесов не зря выкунул Глушакова он недостоин играть сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 октября 2018, 04:26

      Печально всё это...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 октября 2018, 00:31

      А у Спартака какой-нибудь дворовой команды нету? Может быть, там его примут

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 19 октября 2018, 00:06

      Глушакову надо сначала в семье разобраться, а уж потом о футболе говорить. Даже если бы не было этих лайков, то его следовало бы отстранить от игр и команды. С такой ситуацией и таким настроением не до футбола.
      Ну а то что у нас СМИ переобуваются на ходу, всем известно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 22:07

      Теперь отчетливо вырисовывается ошибка руководства Спартака по увеличению контракта Глушакова в прошлом году. Но кто мог предположить что все произойдет именно так?

      5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 18 октября 2018, 21:38

      Нужно продать Глушака как можно скорее. За последний год от него исходит только сплошной негатив

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > klifS 19 октября 2018, 05:01

      По нему может быть только два варианта: либо продажа зимой с существенным уменьшением ЗП у его будущей команды, но, наверняка, с гарантированным местом в основе, либо все остается как есть. На 99% Глушак согласится на 2 вариант

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 октября 2018, 20:17

      Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков потребовал вернуть его к работе с первым составом клуба. Сейчас футболист тренируется с молодежкой.

      В случае, если игрока не вернут в основу в ближайшее время, хавбек обратится с жалобой в палату по разрешению споров, информирует Sport24.
      Это что ?

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2018, 20:16

      да уж как блудному сыну тяжело даётся возвращение домой...…. Постой паровоз не стучите колёса Кондуктор нажми на тормоза я к маменьке родной с прощальным приветом Спешу показаться на глаза! ….. Меня сасосала опасная трясина И жизнь моя вечная игра!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 октября 2018, 19:57

      Работаю простым менеджером, но хочу быть Генеральным.Мож тоже к руководству с требованием пойти ? Я конечно не семи пядей во лбу, хотя Глушаков искромётным футболом тоже не отличается, но зато желания у нас на весь наш коллектив и весь клуб хватит.
      PS: во всей этой ситуации, только одно радует.На куй нас пошлют вместе.

      7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 октября 2018, 19:50

      Хороший юмор Глушакова, вселяет оптимизм что он скоро вернется, еще не много терпения.

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