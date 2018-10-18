Sport24: Глушаков пожалуется на «Спартак» в палату по разрешению споров, если его в ближайшее время не вернут в основу

Ещё Глушаков написал жалобу на Спартак в Главное управление банями России. Цитата из жалобы "Очень хочет веник деревенский
Городские спины отхлестать!
Банька, банька… Что еще полезней,
Чем моя спартаковска душа!"
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков потребовал вернуть его к работе с первым составом клуба. Сейчас футболист тренируется с молодежкой.
В случае, если игрока не вернут в основу в ближайшее время, хавбек обратится с жалобой в палату по разрешению споров, информирует Sport24.
Глушаков отстранен от первого состава вместе с защитником Андреем Ещенко за лайк под критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.