Sport24: Глушаков пожалуется на «Спартак» в палату по разрешению споров, если его в ближайшее время не вернут в основу

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков потребовал вернуть его к работе с первым составом клуба. Сейчас футболист тренируется с молодежкой.

В случае, если игрока не вернут в основу в ближайшее время, хавбек обратится с жалобой в палату по разрешению споров, информирует Sport24.

Глушаков отстранен от первого состава вместе с защитником Андреем Ещенко за лайк под критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.