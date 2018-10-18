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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Sport24: Глушаков пожалуется на «Спартак» в палату по разрешению споров, если его в ближайшее время не вернут в основу

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков потребовал вернуть его к работе с первым составом клуба. Сейчас футболист тренируется с молодежкой.

    В случае, если игрока не вернут в основу в ближайшее время, хавбек обратится с жалобой в палату по разрешению споров, информирует Sport24.

    Глушаков отстранен от первого состава вместе с защитником Андреем Ещенко за лайк под критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

    Источник: Sport24

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    18.10.2018 17:56
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +215

      iuda 19 октября 2018, 08:33

      Ещё Глушаков написал жалобу на Спартак в Главное управление банями России. Цитата из жалобы "Очень хочет веник деревенский
      Городские спины отхлестать!
      Банька, банька… Что еще полезней,
      Чем моя спартаковска душа!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 октября 2018, 23:17

      С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 18 октября 2018, 22:27

      Жалобами ситуацию не исправишь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      cпартак саня 18 октября 2018, 21:41

      нет

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 21:17

      Ну и что ему даст палата споров - поставит в основной состав.

      9
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 18 октября 2018, 20:25

      Наверное он рассчитывал на то, что Спартак без него не обойдётся, ан нет...

      4
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      Рейтинг: +567

      LAY394 18 октября 2018, 20:02

      я теплый но хочу играть в основе

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 18 октября 2018, 19:43

      Денис Глушаков ПОТРЕБОВАЛ вернуть его к работе с первым составом.
      Да это серьезно. В стане Спартака все срочно засуетились, готовят хлеб-соль для встречи своего "героя". В молодежке ему не понравилось, не получилось и пацаны перестали считать усилением. В Спартак-2 его не берут, слабоват там играть. Решил на бывшем авторитете опять в первый состав проскользнуть. А нужен ли он там? Ну, если только для очередной революции.
      А по поводу требований, пусть у своей жены требует, может она удовлетворит его требования... по старой дружбе.

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 октября 2018, 19:42

      Ну а почему собственно нельзя тренироваться с первым составом? Не вносите его в заявку на матч, если он не готов! А так пусть тренируется, в чем проблема!

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан > Опорник84 18 октября 2018, 20:28

      Проблема в том, что в тренировочный цикл команды не вписываются ночные похождения Глушакова в сауну...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 19:02

      Теперь в "Спортлото" пусть Денис жалуется. Всё, что с ним происходит в жизни, в профессии прежде всего его вина.

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