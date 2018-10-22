RT: Рианчо будет возглавлять «Спартак» как минимум до зимнего перерыва

Как сообщает RT, экс-помощник бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Рауль Рианчо будет руководить командой как минимум до зимнего перерыва в РПЛ. После этого клуб попытается найти ему замену.

По информации СМИ, один из основных претендентов – главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Но его приход в московский клуб будет напрямую зависеть от выборов президента РФС, которые состоятся в декабре. При этом работа российского специалиста в «Спартаке» не должна отразиться на национальной команде.

Карреру уволили. Что об этом известно