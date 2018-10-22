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    Какой вы футболист?

    RT: Рианчо будет возглавлять «Спартак» как минимум до зимнего перерыва

    Как сообщает RT, экс-помощник бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Рауль Рианчо будет руководить командой как минимум до зимнего перерыва в РПЛ. После этого клуб попытается найти ему замену.

    По информации СМИ, один из основных претендентов – главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Но его приход в московский клуб будет напрямую зависеть от выборов президента РФС, которые состоятся в декабре. При этом работа российского специалиста в «Спартаке» не должна отразиться на национальной команде.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    Источник: RT

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    22.10.2018 13:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 18:59

      Рианчо пожалуй не сможет поднять боевой дух Спартака.

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      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 22 октября 2018, 15:12

      Не жду ничего хорошего от этого Рианчо. Временного тренера можно было кого нибудь из спартаковцев поставить, а этот "кот в мешке" здесь только из за денег.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 октября 2018, 14:32

      пусть назарман тренирует или ловчев. а то базарят прям много они

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 22 октября 2018, 14:25

      Попробуйте в тренеры прапорщика Шматко назначить. Может чего и получится?

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      Рейтинг: +263

      Саладин 22 октября 2018, 14:25

      Не болела Спартака. Но я не понимаю, если Вы не вводите нового человека, то зачем убираете старого? Рианчо был в системе Спартака, не главный тренер, конечно, но вряд ли привнесет что-то новое. Никогда не считал Карреру сильным тренером, но человек отличный, заслужил поступками уважение, взял трофей для болел... До декабря не будет нового тренера, дали бы Массимо время до декабря, он заслужил. Непонятно(

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 22 октября 2018, 14:09

      Плохо что Аликперова и Федуна нельзя уволить. Великий Клуб - игрушка в руках нефтяных бандюганов. Обидно за преданных болельщиков Спартака. Только Национализация Лукойла спасёт Спартак. и "торг здесь не уместен" (Киса Воробьянинов).

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 22 октября 2018, 13:46

      каррера тоже был временным и все знают что из этого вышло

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 22 октября 2018, 13:12

      Будут победы - будет возглавлять, будут поражения - сразу новенького найдут.., все просто...

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