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    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры


    3.2
    Голосов: 11
    16.09.2018 21:26
    Пилипчук обыграл москвичей вместе с «Ахматом».

    «Ахмат» обыграл «Спартак» на «Открытие Арене». Матч запомнится не только шикарным ударом Антона Швеца в самом конце встречи или камбэком «Спартака» после первого мяча грозненцев. На эту игру «Ахмат» приехал с новым главным тренером – Рашидом Рахимовым. Кроме того, в тренерском штабе гостей появился Роман Пилипчук, который еще недавно работал вместе с Массимо Каррерой.

    Весь прошлый сезон болельщики «Спартака» и пресса прогнозировали новую роль Пилипчука в клубе. Кто-то говорил, что у него был конфликт с Каррерой, но эта история закончится максимум ограничением Пилипчука в некоторых полномочиях. Некоторые журналисты писали, что Пилипчук будет новым тренером «красно-белых», если Каррера покинет команду. В итоге все получилось иначе: Роман покинул команду в конце сезона, аргументировав свое решение желанием поработать самостоятельно.

    На прощание тренер поблагодарил всех кроме Массимо Карреры, тем самым спровоцировав появление миллиарда версий о своем конфликте с Каррерой. Правда, главный тренер «Спартака» грамотно выкрутился из этой ситуации: «Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи».

    Летом периодически появлялись слухи о том, что Пилипчук может уйти работать в тульский «Арсенал». Но до самостоятельной работы он так и не дошел. В начале сентябре Рашид Рахимов вновь стал главным тренером «Ахмата» и пригласил на место своего помощника Пилипчука.

    Несколько фактов о матче «Спартака» и «Ахмата»:

    • «Ахмат» обыгрывает «Спартак» во второй раз подряд.
    • «Спартак» проиграл первый раз в этом сезоне.
    • «Спартак» впервые с апреля этого года пропустил два мяча в матче чемпионата России.
    • Во второй раз в этом сезоне РПЛ на поле появился Софьян Ханни, у которого, по слухам, был конфликт с Массимо Каррерой. Алжирец не отметился результативными действиями.
    • В стартовом составе «Спартака» появились сразу три молодых футболиста: Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий.

    После матча Роман Пилипчук сказал: «Я долго молчал, но никогда ничего плохого не говорил о «Спартаке». Я и сегодня ничего плохого о великой команде и великих болельщиках говорить не буду. Я очень благодарен этой команде, она дал мне жизнь в футболе. С этой командой я выиграл чемпионство, выиграл Суперкубок. Мне эта команда дала многое, поэтому нельзя говорить, что сегодняшняя победа – это что-то необычное для меня. Мы готовились так же, как и к остальным играм чемпионата. Нет такого понятия, как подготовка к «Спартаку» или к «Зениту». Ко всем командам готовишься одинаково, ищешь их слабые и сильные моменты. Когда-то получается, когда-то не получается. Сегодня получилось»

    Массимо Каррера же объяснил результат так: «Я не согласен, что это правильный результат. У них было 2-3 момента. Думаю, что ничья была бы правильным результатом. Поле распорядилось так, они оказались лучше, такова судьба сегодня. Трудно играть с командами, которые закрываются в обороне. Мы пытались, сделали все, что могли, но увы, это футбол»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 19 сентября 2018, 19:19

      Пилипчук Тренер, Карера 0 и только горлопаны и недруги Спартака рассуждают иначе . И ещё карера аферист и якобы ясновидец . Что мерещится ,грезится, то и делает : особенно явно это видно по основе и заменам ...Ему в битвы экстрасенсов прямая дорога...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 18 сентября 2018, 07:59

      Спартак в глубокой Ж

      1
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      Рейтинг: +9

      smsnik66 17 сентября 2018, 21:45

      Главный тренер Ахмата Рахимов, заголовок неуместен

      0
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 17 сентября 2018, 13:31

      ++++

      0
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      Рейтинг: +846

      sined1951 17 сентября 2018, 12:05

      Статья для идиотов. Причем здесь какой-то Пилипчук? Если так и дальше пойдет, то причины побед будут искать в переходе поваров и уборщиц из команды в команду. Руководителям сайта нужно грамотно подбирать людей, пищущих статьи, а не брать по блату и с улицы.

      -2
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      Рейтинг: +9

      smsnik66 > sined1951 17 сентября 2018, 21:48

      Согласен абсолютно, такое ощущение, что заголовок провокационный.

      -1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 17 сентября 2018, 08:49

      Игра есть игра.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 17 сентября 2018, 07:37

      Что-то как-то тревожно за Спартак...

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 17 сентября 2018, 05:33

      не когда не любил предателей,пусть горит в аду ********!

      -2
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > SEREZHA7575 17 сентября 2018, 10:50

      Для него это просто смена работадателя! Ему семью кормить надо! Если ты поменяешь работу ты бдешь предателем?

      3
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 16 сентября 2018, 23:45

      Складывается впечатление, что Каррера, выпустив на поле пенсионеров, таким образом как бы принёс извинения перед Пилипчуком за прошлые свои грехи перед ним.

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 16 сентября 2018, 22:29

      Да при чем тут какой то Пилипчук? Просто то что сотворил этот клоун каррера это ни в какие ворота не влезает))) Ему мало показалось комбара на поле? он к ним на замену выпускает еще глушака с ещенко)) На усиление так сказать))) Тут же от ещенко чех как от стоячего убегает и только чудом там гола не было)) Но это еще не все, на другом крае комбар с глушаком на пару обеспечили классический привоз)) Вот вам и весь Пилипчук и "тренер" каррера во всей красе)))

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