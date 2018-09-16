«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

«Ахмат» обыграл «Спартак» на «Открытие Арене». Матч запомнится не только шикарным ударом Антона Швеца в самом конце встречи или камбэком «Спартака» после первого мяча грозненцев. На эту игру «Ахмат» приехал с новым главным тренером – Рашидом Рахимовым. Кроме того, в тренерском штабе гостей появился Роман Пилипчук, который еще недавно работал вместе с Массимо Каррерой.

Весь прошлый сезон болельщики «Спартака» и пресса прогнозировали новую роль Пилипчука в клубе. Кто-то говорил, что у него был конфликт с Каррерой, но эта история закончится максимум ограничением Пилипчука в некоторых полномочиях. Некоторые журналисты писали, что Пилипчук будет новым тренером «красно-белых», если Каррера покинет команду. В итоге все получилось иначе: Роман покинул команду в конце сезона, аргументировав свое решение желанием поработать самостоятельно.

На прощание тренер поблагодарил всех кроме Массимо Карреры, тем самым спровоцировав появление миллиарда версий о своем конфликте с Каррерой. Правда, главный тренер «Спартака» грамотно выкрутился из этой ситуации: «Я не знаю причин его ухода. Сам прочитал об этом в газете. Могу лишь предположить, что он устал работать со мной. Или решил работать самостоятельно. Я желаю ему удачи».

Летом периодически появлялись слухи о том, что Пилипчук может уйти работать в тульский «Арсенал». Но до самостоятельной работы он так и не дошел. В начале сентябре Рашид Рахимов вновь стал главным тренером «Ахмата» и пригласил на место своего помощника Пилипчука.

Несколько фактов о матче «Спартака» и «Ахмата»:

«Ахмат» обыгрывает «Спартак» во второй раз подряд.

«Спартак» проиграл первый раз в этом сезоне.

«Спартак» впервые с апреля этого года пропустил два мяча в матче чемпионата России.

Во второй раз в этом сезоне РПЛ на поле появился Софьян Ханни, у которого, по слухам, был конфликт с Массимо Каррерой. Алжирец не отметился результативными действиями.

В стартовом составе «Спартака» появились сразу три молодых футболиста: Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий.

После матча Роман Пилипчук сказал: «Я долго молчал, но никогда ничего плохого не говорил о «Спартаке». Я и сегодня ничего плохого о великой команде и великих болельщиках говорить не буду. Я очень благодарен этой команде, она дал мне жизнь в футболе. С этой командой я выиграл чемпионство, выиграл Суперкубок. Мне эта команда дала многое, поэтому нельзя говорить, что сегодняшняя победа – это что-то необычное для меня. Мы готовились так же, как и к остальным играм чемпионата. Нет такого понятия, как подготовка к «Спартаку» или к «Зениту». Ко всем командам готовишься одинаково, ищешь их слабые и сильные моменты. Когда-то получается, когда-то не получается. Сегодня получилось»

Массимо Каррера же объяснил результат так: «Я не согласен, что это правильный результат. У них было 2-3 момента. Думаю, что ничья была бы правильным результатом. Поле распорядилось так, они оказались лучше, такова судьба сегодня. Трудно играть с командами, которые закрываются в обороне. Мы пытались, сделали все, что могли, но увы, это футбол»

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