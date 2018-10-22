Главный тренер «Спартака»Массимо Каррера прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3)

– У вас есть претензии к самоотдаче по этому матчу?

– У нас не получается на поле показывать то, что мы отрабатываем на тренировка. Я не понимаю почему. Может быть я в чем-то виноват. Возможно.

– А что именно не получается?

– То, что мы отрабатываем на тренировках.

– Спартаковский футбол это стеночки и забегания.

– И это тоже не получается. Все, о чем вы говорите.

– Есть игровые связи в команде? Можете привести их примеры?

– Они есть, мы видим их на записях, но в играх они не работают.

– Перед игрой вы говорили, что хотите доказать президенту Леониду Федуну…

– Сегодня я провалился.

У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!