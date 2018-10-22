"– Сегодня я провалился."
Увы, но провалился Каррера гораздо раньше - когда проиграл Кубок России команде которой сейчас даже нет.
И это был не звоночек, а колокольный звон, который услышали не все, а по сему не было сделано должных выводов и вовремя не принято нужных мер. Дальнейшие игры сплошная лихорадка...
Непонятным осталось ещё одно - зачем, после чемпионства, сменили тренерский штаб?
Главный тренер «Спартака»Массимо Каррера прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3)
– У вас есть претензии к самоотдаче по этому матчу?
– У нас не получается на поле показывать то, что мы отрабатываем на тренировка. Я не понимаю почему. Может быть я в чем-то виноват. Возможно.
– А что именно не получается?
– То, что мы отрабатываем на тренировках.
– Спартаковский футбол это стеночки и забегания.
– И это тоже не получается. Все, о чем вы говорите.
– Есть игровые связи в команде? Можете привести их примеры?
– Они есть, мы видим их на записях, но в играх они не работают.
– Перед игрой вы говорили, что хотите доказать президенту Леониду Федуну…
– Сегодня я провалился.
У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!