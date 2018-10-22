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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера – после матча с «Арсеналом»: «Сегодня я провалился»

    Главный тренер «Спартака»Массимо Каррера прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:3)

    – У вас есть претензии к самоотдаче по этому матчу?

    – У нас не получается на поле показывать то, что мы отрабатываем на тренировка. Я не понимаю почему. Может быть я в чем-то виноват. Возможно.

    – А что именно не получается?

    – То, что мы отрабатываем на тренировках.

    – Спартаковский футбол это стеночки и забегания.

    – И это тоже не получается. Все, о чем вы говорите.

    – Есть игровые связи в команде? Можете привести их примеры?

    – Они есть, мы видим их на записях, но в играх они не работают.

    – Перед игрой вы говорили, что хотите доказать президенту Леониду Федуну…

    – Сегодня я провалился.

    У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.10.2018 01:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 октября 2018, 17:27

      "– Сегодня я провалился."
      Увы, но провалился Каррера гораздо раньше - когда проиграл Кубок России команде которой сейчас даже нет.
      И это был не звоночек, а колокольный звон, который услышали не все, а по сему не было сделано должных выводов и вовремя не принято нужных мер. Дальнейшие игры сплошная лихорадка...
      Непонятным осталось ещё одно - зачем, после чемпионства, сменили тренерский штаб?

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 22 октября 2018, 11:24

      Спасибо большое Каррере конечно за чемпионство Спартака, но если
      это будет повторяться раз 16 лет, то нам такой Спартак не нужен.
      Нам нужна стабильно-сбалансированная команда, которая показывала бы
      красивую игру, собственно за что мы, болельщики, и любим эту команду.
      Порой видно абсурдные, неоправданные решения тренера, по вопросу
      с составом команды, которые стали повторяться все чаще и чаще.
      По моему, нужно искать жесткого тренера, как в свое время были:
      Тарасов,Тихонов в хоккейном ЦСКА, Бесков в футбольном Спартаке.
      Можно привести для примера Винер в Российской гимнастике!!!-






















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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 22 октября 2018, 09:56

      Все таки не понятно почему вместо хорошо сыгранных в этом году Рассказова - Бокетти-Джикии-Мельгарехо, Массимо поставил Петковича-Кутепова (после травмы)-Бокетти-Комбарова. Как результат опять дырявая защита.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 09:45

      Остаюсь на своих старых ещё с юношества позиций -- тренируется тот, кто играть не может. Можно упорно тренироваться, выполнять установки тренера, это сейчас панацея. А импровизации на поле мы не видим, игрового футбольного интеллекта нет. Игроки не привыкли мыслить, тем более не стандартно. Игра легко читается как и действия футболистов. Это как в шахматах, по разыгранному дебюту видно кто перед тобой...

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 22 октября 2018, 09:36

      пора менять тренера.на русского

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 октября 2018, 09:26

      Конечно,вина тренера есть,но в тоже время,хочется задать вопрос игрокам: -" Вы,для чего пришли в футбол?" Такое ощущение,что "идейных" футболистов,в нашей стране нет. Даже смена тренера,в этой команде,вряд ли,что-то сильно изменит. Пока,каждый из футболистов не возьмёт за правило фразу "плох,тот солдат,который не мечтает стать генералом "( то есть,выиграть золотой мяч,или что-то подобное),толку не будет. Ставь хоть,Гвардиолу,хоть,Мауриньо.....

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 22 октября 2018, 09:04

      Не хочется думать, но по второму тайму было ощущение , что сливают.

      5
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 22 октября 2018, 08:45

      Что есть, то есть. Но увольнять рано.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 22 октября 2018, 08:23

      Это залёт, солдат...

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 октября 2018, 07:57

      Да

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