Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Как жить в мире, где наказывают за лайки? Обсуждаем тут


    3.8
    Голосов: 6
    21.10.2018 12:56
    Это новый подкаст.

    Всем привет. Это четвертый выпуск подкаста «Скинь мяч» – шоу, где три парня обсуждают футбол и мир вокруг. Изначально этот выпуск должен был выйти намного раньше, но Кокорин и Мамаев серьезно изменили все расписание. Но все равно он еще актуален. Потому что внутри мы говорим про соцсети и дивный новый мир, в котором за репосты, лайки и твиты десятилетней давности наступает вполне реальная ответственность. Как к этому привыкнуть? Почему мир так изменился? Где тут граница нормальности? Внутри: история Глушакова и трансферы через инстаграм.

    Включайте – будет интересно.

    Soundcloud:

    Youtube:

    Другие площадки:

    ВКОНТАКТЕ

    ТЕЛЕГРАМ

    CASTBOX

    PLAYER FM

    TUNEIN RADIO

    Содержание выпуска:

    01:45 Полный разбор по Глушакову от Плеханова
    06:16 Инстаграм меняет футбол! Хм
    07:20 Переход Терри в «Спартак» тоже связан с инстой
    09:28 Границ между реальностью и соцсетями больше нет
    11:01 Это проблема?
    13:20 Человека могут посадить за репост. А это тут при чем?
    15:00 Нужно регулировать поведение в соцсетях? Как?
    20:51 Шутки про педофилов в твиттере – за них наказывать?
    24:06 Что мы недавно лайкали в соцсетях? Признаемся
    25:22 Рекомендация – сериал «Американские боги». Он тоже про соцсети

    Обязательно оставляйте мнения в комментариях. И предлагайте идеи для новых выпусков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 21 октября 2018, 21:53

      Достала уже эта история. Не вижу смысла защищать такого Глушкова (он стоит на поле). В дубле он по делу, моё мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 21 октября 2018, 17:00

      Чушь полная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10753

      ivany4 21 октября 2018, 16:10

      А футбольной темы не нашлось???
      Смысл перетряхивать грязное белье, если не знаешь истинных причин поведения Глушакова???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      Vepras 21 октября 2018, 14:53

      Глушаков наверняка задумывался над тем чем будет заниматься после завершения карьеры, в "губку" учится он вроде не собирался, а вот если решит продолжить как тренер, то уже сейчас надо вести себя с солидной позиции тренера, а не как обидчивого юнца из ДЮСШа.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      ssspartak 21 октября 2018, 14:50

      Ребят, не превращайте нормальный футбольный сайт в аналогию "первого канала с андреем малаховым". ну зачем знать чьи то сплетни и слухи? итак всё вокруг желтит от СМИ...конкурс лучше замутили бы..подкаст ниочем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      orein51 > ssspartak 21 октября 2018, 17:29

      Всё так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 21 октября 2018, 14:42

      Зарплата в футбольных клубах раздута не по достижениям, ни в каком другом виде спорта спортсмен отбывающий свой номер на площадке и при этом критикующий тренера не получит и половины. Почему у нас все внимание на зажравшихся футболеров, почему нет культа хоккеиста, который сделал карьеру и уехал в НХЛ, при том помогая спортшколам в России, а эти "звезды" шляются по кабакам да семки в Инете лузгают за сплетнями. Глушаков для меня как спортсмен закончился ((((. Спортсмен он на поле геройствует, а не в Инете.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      RyslanZ 21 октября 2018, 14:28

      Козьма Прутков сказал гениальную фразу-"зри в корень !" Если игрок команды ПУБЛИЧНО выражает свое недовольство своим ГТ ,то такому игроку нечего делать в команде критикуемого тренера.В своё время сэр Алекс Фергюсон сказал предельно точно-"Если игрок выражает недовольство моими решениями,такой игрок больше в моей команде играть не будет !" И не надо журналистам в который раз высасывать из пальца конфликт из лайков,на мой взгляд !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26925

      slavutiq70 21 октября 2018, 14:14

      Ну неужели нельзя найти нормальных .знающих футбол людей....посадили каких то клоунов...им только на лавке за пивком между собой балоболить....идея то хорошая была

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26925

      slavutiq70 21 октября 2018, 14:02

      Да какие ******** лайки....Все знают что убрали Дениса не за лайки...а за плохую игру и смуту в команде.....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 октября 2018, 14:01

      Для идиотов, которые в танке и вылезать оттуда не собираются (ОАО Газпром медиа), повторяю:Лайки были не наказанием, а поводом.А повод был значительно больше и глубже.Этот повод стоил Спартаку серебра чемипионата и миллионов долларов в Лиге Чемпионов, за что этих товарищей не отсранили от футбола, а дали ещё один шанс.Но этим орлам не виртуально, а реально оказалось насрать на клуб, на товарищей, на тренера и они решили повторить.Всё.Хватит.
      А для этих троих, болтающих языком, следовало бы сесть и в прямом эфире обсудить свои проблемы и болячки , прежде чем лезть в дела людей и коллективов, к которым вы не имеете ни какого отношения и даже понимания того, о чём вы говорите.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > sovok 21 октября 2018, 14:05

      Да.
      Так и есть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      RyslanZ > sovok 21 октября 2018, 14:30

      Вот вы начальник,а ваш подчиненный публично вам нахамил...Вам то же будет жалко такого подчиненного ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 