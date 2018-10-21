Как жить в мире, где наказывают за лайки? Обсуждаем тут

Это новый подкаст.

Всем привет. Это четвертый выпуск подкаста «Скинь мяч» – шоу, где три парня обсуждают футбол и мир вокруг. Изначально этот выпуск должен был выйти намного раньше, но Кокорин и Мамаев серьезно изменили все расписание. Но все равно он еще актуален. Потому что внутри мы говорим про соцсети и дивный новый мир, в котором за репосты, лайки и твиты десятилетней давности наступает вполне реальная ответственность. Как к этому привыкнуть? Почему мир так изменился? Где тут граница нормальности? Внутри: история Глушакова и трансферы через инстаграм.

Включайте – будет интересно.

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Содержание выпуска:

01:45 Полный разбор по Глушакову от Плеханова

06:16 Инстаграм меняет футбол! Хм

07:20 Переход Терри в «Спартак» тоже связан с инстой

09:28 Границ между реальностью и соцсетями больше нет

11:01 Это проблема?

13:20 Человека могут посадить за репост. А это тут при чем?

15:00 Нужно регулировать поведение в соцсетях? Как?

20:51 Шутки про педофилов в твиттере – за них наказывать?

24:06 Что мы недавно лайкали в соцсетях? Признаемся

25:22 Рекомендация – сериал «Американские боги». Он тоже про соцсети

Обязательно оставляйте мнения в комментариях. И предлагайте идеи для новых выпусков.