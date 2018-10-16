Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста

Кокорин, Мамаев и много отсылок к музыке.

Всем привет. Мы продолжаем наши эксперименты с аудио. У подкаста «Скинь мяч» выходит уже третий выпуск. И он полностью посвящен одной теме – самому резонансному событию года (кроме ЧМ-2018), которое создали Кокорин и Мамаев. Почему в этом деле так много странностей? Как ко всему этому относиться? Надо ли их пускать в футбол после такого? Причем тут Фрэнк Синатра, Led Zeppelin, группа 25/17 и разбитая в Чили машина Артуро Видаля?

Будет интересно. Скорее включайте прямо тут:

Также выпуск доступен на других площадках:

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Содержание:

00:52 Кокорин и Мамаев повсюду. Почему так?

05:08 В этой истории все очень странно. Набрасываем

13:31 Роналду и изнасилование

14:52 Крутые футболисты ведут себя как мрази – это ок?

21:40 Парадокс Синатры – как он работает?

26:17 Led Zeppelin громили отели и били людей. Они плохие музыканты?

30:53 Плеханов, 25/17, наркотики

34:55 Можно ли теперь относиться к Кокорину и Мамаеву как к футболистам

Обязательно оставляйте в комментариях мнение и предлагайте новые темя для обсуждения. Мы внимательно читаем все отзывы.

Прошлые выпуски подкаста «Скинь мяч»:

«Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф бесмятежности». Скинь мяч №1

«Позвать звезду проще, чем менять мышление. Но это не тру». Скинь мяч №2