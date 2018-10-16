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    • Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста

    Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста


    3.3
    Голосов: 11
    16.10.2018 09:45
    Кокорин, Мамаев и много отсылок к музыке.

    Всем привет. Мы продолжаем наши эксперименты с аудио. У подкаста «Скинь мяч» выходит уже третий выпуск. И он полностью посвящен одной теме – самому резонансному событию года (кроме ЧМ-2018), которое создали Кокорин и Мамаев. Почему в этом деле так много странностей? Как ко всему этому относиться? Надо ли их пускать в футбол после такого? Причем тут Фрэнк Синатра, Led Zeppelin, группа 25/17 и разбитая в Чили машина Артуро Видаля?

    Будет интересно. Скорее включайте прямо тут:

    Также выпуск доступен на других площадках:

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    ЮТУБ

    PLAYER FM

    CASTBOX

    Содержание:

    00:52 Кокорин и Мамаев повсюду. Почему так?
    05:08 В этой истории все очень странно. Набрасываем
    13:31 Роналду и изнасилование
    14:52 Крутые футболисты ведут себя как мрази – это ок?
    21:40 Парадокс Синатры – как он работает?
    26:17 Led Zeppelin громили отели и били людей. Они плохие музыканты?
    30:53 Плеханов, 25/17, наркотики
    34:55 Можно ли теперь относиться к Кокорину и Мамаеву как к футболистам

    Обязательно оставляйте в комментариях мнение и предлагайте новые темя для обсуждения. Мы внимательно читаем все отзывы.

    Прошлые выпуски подкаста «Скинь мяч»:

    «Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф бесмятежности». Скинь мяч №1

    «Позвать звезду проще, чем менять мышление. Но это не тру». Скинь мяч №2

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 16 октября 2018, 10:46

      пора умнеть! нас разводят как кроликов

      главный скандал года, это повышения пенсионного возраста, а не раздутый сми кокорин с мамаевым

      7
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > Project Бабангида 16 октября 2018, 14:37

      Согласен полностью, а то нам сирия, украина, скандалы-а то что земля наша русская чахнет и народ нищает под питерскими захватчиками-это не надо говорить!

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > DENZILLO-Спартак 16 октября 2018, 18:22

      ребятки, вы очень-очень далеки от истины

      0
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > Vagner44 17 октября 2018, 08:42

      Ну ка поведай ка нам истину?

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 октября 2018, 10:43

      Какое общество такие и герои . Нечего пенять на зеркало коли рожа крива .

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