Обсуждаем главный скандал года – в новом выпуске подкаста

Всем привет. Мы продолжаем наши эксперименты с аудио. У подкаста «Скинь мяч» выходит уже третий выпуск. И он полностью посвящен одной теме – самому резонансному событию года (кроме ЧМ-2018), которое создали Кокорин и Мамаев. Почему в этом деле так много странностей? Как ко всему этому относиться? Надо ли их пускать в футбол после такого? Причем тут Фрэнк Синатра, Led Zeppelin, группа 25/17 и разбитая в Чили машина Артуро Видаля?
Будет интересно. Скорее включайте прямо тут:
Также выпуск доступен на других площадках:
Содержание:
00:52 Кокорин и Мамаев повсюду. Почему так?
05:08 В этой истории все очень странно. Набрасываем
13:31 Роналду и изнасилование
14:52 Крутые футболисты ведут себя как мрази – это ок?
21:40 Парадокс Синатры – как он работает?
26:17 Led Zeppelin громили отели и били людей. Они плохие музыканты?
30:53 Плеханов, 25/17, наркотики
34:55 Можно ли теперь относиться к Кокорину и Мамаеву как к футболистам
Обязательно оставляйте в комментариях мнение и предлагайте новые темя для обсуждения. Мы внимательно читаем все отзывы.
Прошлые выпуски подкаста «Скинь мяч»:
«Футбол – это рыбалка. В нем есть кайф бесмятежности». Скинь мяч №1
«Позвать звезду проще, чем менять мышление. Но это не тру». Скинь мяч №2