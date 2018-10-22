«Ой, а кто это?». Путь Карреры от ноунейма до легенды

Взлеты, падения, максимальные эмоции.

Лето-2016. После вылета в Лиге Европы от кипрского АЕКа Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности назначен Массимо Каррера – известный в прошлом игрок «Аталанты» и «Ювентуса», но никогда не работавший главным тренером, а тем более в чужой стране. Массимо дают два матча – против «Крыльев Советов» и «Рубина».

«Я был очень взволнован, у меня было всего два дня, чтобы подготовить команду к матчу. С одной стороны – я был спокоен, потому что видел, что ребята были готовы биться, ощущал их настрой», – сказал Каррера после игры против самарского клуба. «Спартак» выиграл 1:0, а победный гол забил (вот же ирония) Ещенко.

Следующий матч в Казани против «Рубина» был сложным, и «Спартак» увез оттуда ничью. К этому моменту красно-белые не договорились с Курбаном Бердыевым и назначили Карреру главным тренером. Реакция была разной по стилю, но не по настроению.

Итальянца реакция волновала мало. «Горжусь, что я тренер «Спартака», и считаю, что это очень большой клуб, и у нас общие цели выиграть. Буду вкладывать душу, чтобы «Спартак» вернулся на самые высокие места», – сказал он и вывел команду на матч четвертого тура с «Краснодаром». «Спартак» сыграл очень прилично и выиграл 2:0.

В следующем туре «Спартак» выиграл в гостях у «Анжи» 2:0, а Дмитрий Комбаров произнес после матча знаменитую матерную фразу на смеси итальянского и русского. Впоследствии даже стали продаваться шарфы со словами «Grazio *****». А еще с этим шарфом позировал Луис Адриано, когда договорился со «Спартаком» зимой.

twit text — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 13 января 2017 г.

Обыграв «Локомотив» и «Оренбург», «Спартак» продолжал идти на первом месте, но угодил в полосу неудач. Сначала подопечные Карреры вылетели из Кубка России, проиграв «СКА-Хабаровску», затем пытались взломать «Уфу» Виктора Гончаренко, но уступили 0:1, а потом последовали скандальные 2:4 от «Зенита».

Спартаковцы были сильно недовольны судейством, но Каррера отказался поддерживать это мнение: «Судейство бывает и в нашу пользу, и против нас. Сегодня мы играли с очень сильной командой, это самая сильная команда в чемпионате. «Зенит» забил четыре гола и победил. Мы не смогли воспользоваться голевыми моментами, над этим надо работать». Именно эту свою линию он гнул все то время, что находился в «Спартаке».

Вместо того чтобы ныть о судействе, тренер продолжал работать, а команда выиграла шесть следующих матчей, в том числе и обыграв в дерби ЦСКА – 3:1. Но в первый же день зимы последовал первый громкий провал – «Спартак» сгорел 0:4 в Самаре. «Беру на себя всю вину за поражение. Возможно, я не смог настроить команду на этот матч», – сообщил Каррера. Через неделю «Спартак» выиграл у «Рубина» и ушел на зимнюю паузу, опережая «Зенит» на пять очков.

Весну «Спартак» начал с двух ничьих и тяжелой победы над «Анжи», а затем чуть было не отдал очки с «Оренбургом» – вел 2:0 после дубля Зобнина, потом за пару минут пропустил два мяча. Промес забил в добавленное время – 3:2, победа и буря эмоций.

Победив в Уфе, «Спартак» готовился к важнейшему матчу против «Зенита». Красно-белые провели мощный первый тайм, чуть хуже выглядели во втором, но победы все-таки добились, благодаря точному удару Самедова ближе к концу игры.

«Моя команда, наши болельщики и наш символ – Спартак. Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!» – эмоционально отреагировал Каррера в инстаграме.

text text text Публикация от text (@massimocarrera_official) 17 Апр 2017 в 7:41 PDT

На следующей неделе «Спартак» крупно проиграл в Ростове-на-Дону, а затем аккуратно победил 1:0 «Урал». Впереди был матч с ЦСКА, поражение в котором добавило бы интриги в чемпионскую гонку, а победа – снимала бы все вопросы на 99%. В первом дерби на новом стадионе ЦСКА «Спартак» в итоге выиграл 2:1.

Чемпионство «Спартак» оформил за три тура до конца, когда «Зенит» проиграл «Тереку».

«Благодарен за поздравления, я испытал огромные эмоции в последние минуты и даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков «Спартака», благодарен господину Федуну за доверие, за то, что он мне доверил команду. Всем – благодарность и поздравления», – сказал Каррера в первые минуты триумфа в эфире «Матч ТВ». В Пермь «Спартак» уже ехал в ранге чемпиона, а дома, после матча с «Тереком», устроил грандиозный праздник.

На награждении золотыми медалями Каррера, произнося речь, спрятал награду в карман: «Победа – это уже история. Через неделю у нас важный матч. Новый сезон – это новое начало». Новый сезон «Спартак» начал с завоевания еще одного трофея – впервые в своей истории красно-белые выиграли Суперкубок России, обыграв в овертайме «Локомотив» 2:1.

В РПЛ команда стартовала с двух ничьих и победы над «Краснодаром», но в принципиальном матче с «Зенитом» неожиданно сгорела 1:5. Лето складывалось тяжело – «Спартак» вел в двух дерби с ЦСКА и «Локомотивом», но оба раза проиграл, а еще не смог забить аутсайдеру «СКА-Хабаровску». На перерыв на матчи сборных клуб уходил на девятом месте с 11 очками отставания от лидера – «Зенита». Пошли первые слухи о возможной отставке Карреры.

Они усилились после того, как «Спартак» не смог обыграть в первом туре Лиги чемпионов слабый «Марибор», а через несколько дней чудовищно упустил победу над «Тосно» – за пять минут до конца имел на одного игрока больше и вел 2:0, но в итоге сыграл 2:2. После игры на Массимо не было лица, и он едва ли не в единственный раз за все время в «Спартаке» сорвался на футболистов публично: «Вы должны спросить у игроков, что и по какой причине произошло. Дело не в физических кондициях, не это причина пропущенных голов. Причины надо спросить у игроков, у меня нет объяснений. Дело в поведении и в подходе игроков».

Таким растерянным Карреру не видели ни до, ни после.

«Спартак» перетерпел неприятный период и выдал гигантскую беспроигрышную серию, проиграв в РПЛ только в следующем апреле. Осень же была роскошной в плане результатов: «Севилья» – 5:1, «Краснодар» – 4:1, «Зенит» – 3:1. Несмотря на то, что из группы Лиги чемпионов «Спартак» не вышел, 5:1 над «Севильей» запомнится навсегда. На тот момент испанский клуб шел шестым в рейтинге УЕФА, а в этом розыгрыше ЛЧ добрался до четвертьфинала.

Впрочем, при Каррере «Спартак» потерпел и самое крупное поражение в своей истории, получив семь голов на «Энфилде». Команда зачем-то ввязалась в открытый футбол с бушующим «Ливерпулем» и была жестоко наказана. Впрочем, в той Лиге чемпионов по пять мячей отхватывали от англичан и более крепкие «Порту» и «Рома».

При этом обеспечить хорошее настроение болельщикам перед перерывом «Спартак» смог, победив 3:0 ЦСКА.

На весеннюю часть сезона были вполне определенные задачи – выиграть Кубок, побороться за чемпионство и занять место в зоне Лиги чемпионов. Получилось далеко не все – даже при легкой сетке «Спартак» умудрился проиграть «Тосно» по пенальти в полуфинале, в чемпионате неожиданно упустил второе место в последнем туре, а из Лиги Европы вылетел еще зимой, безвольно уступив «Атлетику» дома так, что выездная победа уже ничего не решала.

Все это совпало с отвратительной формой Глушакова, слабой игрой Комбарова и неудачами других отдельных футболистов. На слуху же больше были именно Комбаров с Глушаковым, которые еще и проехали мимо домашнего чемпионата мира.

В начале третьего сезона Карреры в «Спартаке» клуб обыграл «Оренбург» и бодро отыграл с «Локомотивом», хоть ничего и не забил. Позиции итальянца пошатнулись после того, как «Спартак» странно уступил ПАОКу – вел 2:0, но еще в первом тайме пропустил трижды. «При счете 2:0 в нашу пользу показалось, что все слишком легко. Мы потеряли размеры поля, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать того, что было задумано», – сетовал Каррера.

В ответном матче команду подставило удаление Луиса Адриано, и «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. В чемпионате же перед паузой на матчи сборных все складывалось нормально – всего минус два очка от лидера «Зенита», один пропущенный гол после шести матчей. К этому моменту «Спартак», что ожидаемо при Федуне, продал лидера Промеса и не взял никого взамен, а затем ввязался в длительную сагу по приобретению Джона Терри и опять же ожидаемо не преуспел.

Денис Глушаков был одним из ключевых игроков чемпионского «Спартака», он же участвовал и во всех успешных матчах прошлого сезона. Как тренер и капитан перестали договариваться, все пошло наперекосяк. Карьера Глушакова в «Спартаке» приостановилась в середине сентября из-за лайка под постом актера Назарова, в котором тот раскритиковал Карреру. Капитана вместе с Ещенко отправили в дубль.

«Спартак» после этого в РПЛ смог выиграть лишь у «Енисея», вышел в 1/8 финала в Кубке, но при этом проиграл два матча дома, уступил средненькому «Рапиду» в ЛЕ и упустил победу над «Вильярреалом».

Третье подряд домашнее поражение от шедшего предпоследним в премьер-лиге «Арсенала» окончательно определило судьбу Карреры. Не прошло и суток, как «Спартак» расстался с тренером, который принес ему два трофея более чем за десять лет без больших побед.

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