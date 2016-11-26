Грозный верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил уверенность, что красно-белые в нынешнем сезоне способны стать чемпионами РФПЛ. Специалист отметил, что клуб перестал терять очки в матчах с более слабыми соперниками.

«Поверьте, я не погорячился, когда ранее заявил, что «Спартак» станет чемпионом. По-прежнему так считаю. Чемпионские команды не теряют очки с более слабыми соперниками – дожимают, берут свое по максимуму. Нынешние спартаковцы умеют терпеть и играют до конца», – заявил Грозный.