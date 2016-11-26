Грозный: «Думаю, Промес уже смотрит в сторону чемпионата Англии»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил свое мнение, почему лидер красно-белых Квинси Промес не столь ярко выглядит, как в прошлом сезоне. Специалист считает, что футболист уже хочет покинуть Россию.

«Спад Промеса? С одной стороны, сказываются последствия травмы. С другой – соперники к нему уже приноровились. Он один из самых ярких исполнителей РФПЛ, к нему приковано особое внимание. Тренеры готовят под голландца целый комплекс ловушек. Но мне кажется, здесь следует поговорить и о третьем аспекте.

Думаю, Квинси уже смотрит в сторону чемпионата Англии. Промес видит, как его соотечественники выступают там – при полных трибунах и так далее. Да, нападающий об этом открыто не говорит, но в голове, думаю, такая мысль сидит. В России он уже все доказал, ему интересны другие скорости, другие соперники», – заявил Грозный.