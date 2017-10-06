Грозный верит в помощь Марлоса в выходе Украины на ЧМ-2018

Украинский тренер казахстанского «Иртыша» Вячеслав Грозный одобрил натурализацию бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса. Футболист сейчас готовится в составе национальной команды Украины к предстоящему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово.

«По натурализации иностранцев стоит говорить аккуратно, без эмоций. Как видим, у болельщиков и у футбольной общественности существуют разные мнения в этом вопросе. Любая точка зрения имеет право на жизнь. В первую очередь, когда иностранцу дают гражданство страны, стоит задаться вопросом «какую пользу он ей принесет?»

Марлос давно живет в Украине, сознательно пошел на этот шаг. Значит, он уважает нашу страну, трудится на благо успехов «Шахтера», в том числе на международной арене, поэтому его решение в любом случае стоит уважать. Конечно, от него ждут чуда, сейчас много о нем говорят в прессе, и он тоже попал под огромное давление. Сыграет удачно — все будут аплодировать ФФУ и Андрею Шевченко. Не дай бог не получится – на парня свалится тонна критики.

Хотя не стоит забывать, что в разные годы за сборную играли многие россияне, Девич и Эдмар. Поэтому Марлос не первый натурализованный иностранец, и не стоит по этому поводу устраивать большую полемику и вешать на кого-то ярлыки.

В любом случае оперативный вызов Марлоса в нашу сборную подтверждает, что сборная Украины ставит задачу выйти на чемпионат мира и хочет туда попасть, несмотря на разные разговоры. Полузащитник «Шахтера» доказал свое мастерство и без сомнения в силах усилить игру сборной Украины», – сказал Грозный.

Матч девятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Косово – Украина состоится в пятницу, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.