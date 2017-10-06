Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Грозный верит в помощь Марлоса в выходе Украины на ЧМ-2018

    Украинский тренер казахстанского «Иртыша» Вячеслав Грозный одобрил натурализацию бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса. Футболист сейчас готовится в составе национальной команды Украины к предстоящему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово.

    «По натурализации иностранцев стоит говорить аккуратно, без эмоций. Как видим, у болельщиков и у футбольной общественности существуют разные мнения в этом вопросе. Любая точка зрения имеет право на жизнь. В первую очередь, когда иностранцу дают гражданство страны, стоит задаться вопросом «какую пользу он ей принесет?»

    Марлос давно живет в Украине, сознательно пошел на этот шаг. Значит, он уважает нашу страну, трудится на благо успехов «Шахтера», в том числе на международной арене, поэтому его решение в любом случае стоит уважать. Конечно, от него ждут чуда, сейчас много о нем говорят в прессе, и он тоже попал под огромное давление. Сыграет удачно — все будут аплодировать ФФУ и Андрею Шевченко. Не дай бог не получится – на парня свалится тонна критики.

    Хотя не стоит забывать, что в разные годы за сборную играли многие россияне, Девич и Эдмар. Поэтому Марлос не первый натурализованный иностранец, и не стоит по этому поводу устраивать большую полемику и вешать на кого-то ярлыки.

    В любом случае оперативный вызов Марлоса в нашу сборную подтверждает, что сборная Украины ставит задачу выйти на чемпионат мира и хочет туда попасть, несмотря на разные разговоры. Полузащитник «Шахтера» доказал свое мастерство и без сомнения в силах усилить игру сборной Украины», – сказал Грозный.

    Матч девятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 Косово – Украина состоится в пятницу, 6 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Matchday.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 13:55

      "Хотя не стоит забывать, что в разные годы за сборную играли многие россияне, Девич и Эдмар. " Это когда они россиянами были?И Марлос тоже?Или это он про душу?Кто -то тут с ума сошёл -то ли Грозный,то ли редактор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 6 октября 2017, 10:05

      Даже если обыграют Косово, Хорваты так просто лягут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 09:31

      Зачем нам дикие укры? Кроме гадостей чего от них ждать, от бандеры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 октября 2017, 08:45

      Для начала Косово нужно обыграть, а то чудо-матч с Мальтой помнят многие.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11