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  • Грозный: «Спартак» получил в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру»

Грозный: «Спартак» получил в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру»

9 марта 2016, 21:27
9

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный посоветовал руководству красно-белых дать время нынешнему наставнику команды Дмитрию Аленичеву.

«Сегодня главное, что я могу пожелать спартаковскому руководству – это терпения. Сегодня, на мой взгляд, красно-белые получили в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру. Аленичев – не только выдающийся в прошлом игрок, он - настоящий спартаковец. А то, что у него не получается что-то в первый сезон… Давайте возьмем свежий пример Моуринью в «Челси», когда при целой россыпи звезд что-то с самого начала пошло не так… При этом «Спартак», явно не обладающий столь же яркой подборкой исполнителей, переживает очевидную болезнь роста и становления. А вместе с ним - и сам Дмитрий. К тому же «Спартаку» сейчас меньше всего нужно размениваться на очередные метания по ходу сезона. Важно понять, что если удастся перетерпеть сейчас – команда, на мой взгляд, получит тренера на долгие годы. Красно-белые уже слишком много перепробовали – а результат, увы, всегда один», - сказал Грозный.

Напомним, что после 19 туров «Спартак» имеет в своем активе всего 30 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Грозный Вячеслав Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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VVM1964
1457549554
ЭТОТ СЕЗОН ОДНОЗНАЧНО И СЛЕДУЮЩИЙ ТОЖЕ .
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Диктор
1457549714
Полностью согласен.
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Aztec58
1457549999
Только энтого афериста забыли спросить, ага.
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ФК Зенит всея Руси
1457550141
Лучше бы мог быть лишь сам Грозный.
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199077
1457551959
Нельзя сейчас Аленичева убирать
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roman230582
1457552459
Пора признаться самим себе, что Спартак нынче середняк, и радоваться тому что находитесь в 1-ой десятке
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n1981
1457558049
Верните Романцева!!!
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slavа0508
1457587563
А чем был плох Карпин тогда????Он трижды в медали брал пусть серебро и бронзу а на золото объективно состав не тянул,,,,
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