Грозный: «Спартак» получил в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный посоветовал руководству красно-белых дать время нынешнему наставнику команды Дмитрию Аленичеву.

«Сегодня главное, что я могу пожелать спартаковскому руководству – это терпения. Сегодня, на мой взгляд, красно-белые получили в лице Аленичева абсолютно идеальную кандидатуру. Аленичев – не только выдающийся в прошлом игрок, он - настоящий спартаковец. А то, что у него не получается что-то в первый сезон… Давайте возьмем свежий пример Моуринью в «Челси», когда при целой россыпи звезд что-то с самого начала пошло не так… При этом «Спартак», явно не обладающий столь же яркой подборкой исполнителей, переживает очевидную болезнь роста и становления. А вместе с ним - и сам Дмитрий. К тому же «Спартаку» сейчас меньше всего нужно размениваться на очередные метания по ходу сезона. Важно понять, что если удастся перетерпеть сейчас – команда, на мой взгляд, получит тренера на долгие годы. Красно-белые уже слишком много перепробовали – а результат, увы, всегда один», - сказал Грозный.

Напомним, что после 19 туров «Спартак» имеет в своем активе всего 30 очков и занимает седьмое место в чемпионате России.