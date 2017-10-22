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    Грозный: «Амкар» был ближе к победе в матче со «Спартаком»

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный дал оценку игре «Амкара» в матче с москвичами в 14-м туре РФПЛ. Пермяки в гостях сумели отобрать очки у красно-белых, сыграв со счетом 0:0.

    «Гаджи Гаджиев – очень опытный тренер, который досконально изучает соперников. Было понятно, что он не повторит ошибок «Севильи», которая авантюрно сыграла со «Спартаком». Не ждал от пермяков открытого футбола – иначе москвичи наказали бы их за счет индивидуального мастерства.

    Если вы заметили, минимум восемь игроков «Амкара» почти все время находились за линией мяча, когда хозяева проводили свои атаки. И эта тактика Гаджиева в общем-то сработала. Скажу больше – «Амкар» был ближе к победе», – сказал Грозный.

    «Спартак» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, «Амкар» – 12-й.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2017 06:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 22 октября 2017, 12:58

      Грозный, не ожидал. Ты же наш, спартаковец...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 09:37

      Грозный прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 22 октября 2017, 09:25

      Нормально сыграли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 октября 2017, 09:04

      Амкар был ближе к победе? Это только по одному не назначенному пенальти?

      3
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