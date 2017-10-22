Грозный: «Амкар» был ближе к победе в матче со «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный дал оценку игре «Амкара» в матче с москвичами в 14-м туре РФПЛ. Пермяки в гостях сумели отобрать очки у красно-белых, сыграв со счетом 0:0.

«Гаджи Гаджиев – очень опытный тренер, который досконально изучает соперников. Было понятно, что он не повторит ошибок «Севильи», которая авантюрно сыграла со «Спартаком». Не ждал от пермяков открытого футбола – иначе москвичи наказали бы их за счет индивидуального мастерства.

Если вы заметили, минимум восемь игроков «Амкара» почти все время находились за линией мяча, когда хозяева проводили свои атаки. И эта тактика Гаджиева в общем-то сработала. Скажу больше – «Амкар» был ближе к победе», – сказал Грозный.

«Спартак» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, «Амкар» – 12-й.