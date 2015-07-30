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    • Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»

    Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»

    Главный тренер ужгородской «Говерлы» Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча УПЛ против донецкого «Шахтера».
    «Не буду лукавить, никаких тактических заготовок нет. Мне бы 11 человек на матч собрать! Нужно еще восстановить травмированных. Плюс важно не получить мешок голов. Потому что возить нас будут прилично. «Шахтер» выигрывает все поединки: и Суперкубок, и матчи чемпионата. «Волынь» обыграли 4:1 в Луцке. Так там классная команда, с опытнейшими игроками. Будет чрезвычайно сложно. Ребята и так сделали подвиг в этих двух матчах. Я не расстроюсь результату с любым счетом. Мы реально понимаем, что надо будет отойти к своей штрафной и играть от обороны. Алекс Тейшейра и компания любую оборону загонят, нет смысла бегать с шашкой наголо. Я думаю, что они пройдут «Фенербахче», искренне желаю им успеха. «Шахтер» — классная команда. Несмотря на потерю лидеров, у них есть достойная замена. Я не нервничаю, повозят они нас, но мы у них поучимся», – приводит слова специалиста matchday.ua.

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    Источник: Matchday.ua

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    30.07.2015 17:45
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    Комментарии (13)
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    Adler angriff
    1438267713
    Только на Украине в Премьер-Лиге может играть клуб, на сто процентов состоящий из арендованных игроков. Рахитный чемпионат. А Грозный там лезгинку ещё не танцевал?
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    antoniooo
    1438268282
    Трезво шансы оценил :)
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    fenomeno9
    1438268542
    только автобус, только вперед!
    Ответить
    RIR68
    1438270120
    да ладно, в Мукачево можно больше 11 человек найти, желающих побегать по минному полю.
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    Водитель КамАЗа
    1438270956
    У Говерлы - Гов.тренер. Может только жаловаться и всякий бред нести.
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    sir_Alex
    1438273192
    Пусть бойцов "Айдара" позовёт
    Ответить
    CSKA69
    1438283381
    Истинные слова главного тренера, сразу видно, верит в свою команду
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    DaleDK
    1438289379
    Прравильно! ) Проблемы надо решать по мере их поступления: сначала 11 рыл набрать, потом тактику придумать )
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    112910415
    1438326998
    держитесь как-то!
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    ologreds
    1694997511
    numo437254
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