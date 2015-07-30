Грозный: «Тактика против «Шахтера»? Мне б 11 человек собрать»

Главный тренер ужгородской «Говерлы» Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от предстоящего матча УПЛ против донецкого «Шахтера».
«Не буду лукавить, никаких тактических заготовок нет. Мне бы 11 человек на матч собрать! Нужно еще восстановить травмированных. Плюс важно не получить мешок голов. Потому что возить нас будут прилично. «Шахтер» выигрывает все поединки: и Суперкубок, и матчи чемпионата. «Волынь» обыграли 4:1 в Луцке. Так там классная команда, с опытнейшими игроками. Будет чрезвычайно сложно. Ребята и так сделали подвиг в этих двух матчах. Я не расстроюсь результату с любым счетом. Мы реально понимаем, что надо будет отойти к своей штрафной и играть от обороны. Алекс Тейшейра и компания любую оборону загонят, нет смысла бегать с шашкой наголо. Я думаю, что они пройдут «Фенербахче», искренне желаю им успеха. «Шахтер» — классная команда. Несмотря на потерю лидеров, у них есть достойная замена. Я не нервничаю, повозят они нас, но мы у них поучимся», – приводит слова специалиста matchday.ua.
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