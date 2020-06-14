Журналист Кожахмет: «Экс-тренера «Спартака» Грозного «Шахтер» К завтра отправит в отставку»

Главный тренер казахстанского «Шахтера» Вячеслав Грозный на следующей неделе покинет клуб. Информацию сообщил Айдын Кожахмет.

«Завтра, 15 июня, «Шахтер» объявит об отставке Вячеслава Грозного. Его место займет казахстанский специалист», – написал инсайдер в телеграме.

Украинец работал в Караганде с прошлого года.

С 1994 по 2002 год (с перерывом) Грозный тренировал «Спартак».

С 2008 по 2009 год тренер работал с «Ахматом».

Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри