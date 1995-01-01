Журналист Кожахмет: «Экс-тренера «Спартака» Грозного «Шахтер» К завтра отправит в отставку»

кстати, еще бывшая жена троюродного брата по линии отца бывшего мужа нынешней подруги одного из бывших врачей медицинского департамента спартака была застукана дома за чтение комментариев гыгышников
Главный тренер казахстанского «Шахтера» Вячеслав Грозный на следующей неделе покинет клуб. Информацию сообщил Айдын Кожахмет.
«Завтра, 15 июня, «Шахтер» объявит об отставке Вячеслава Грозного. Его место займет казахстанский специалист», – написал инсайдер в телеграме.
- Украинец работал в Караганде с прошлого года.
- С 1994 по 2002 год (с перерывом) Грозный тренировал «Спартак».
- С 2008 по 2009 год тренер работал с «Ахматом».
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Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета
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