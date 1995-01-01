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    Журналист Кожахмет: «Экс-тренера «Спартака» Грозного «Шахтер» К завтра отправит в отставку»

    Главный тренер казахстанского «Шахтера» Вячеслав Грозный на следующей неделе покинет клуб. Информацию сообщил Айдын Кожахмет.

    «Завтра, 15 июня, «Шахтер» объявит об отставке Вячеслава Грозного. Его место займет казахстанский специалист», – написал инсайдер в телеграме.

    • Украинец работал в Караганде с прошлого года.
    • С 1994 по 2002 год (с перерывом) Грозный тренировал «Спартак».
    • С 2008 по 2009 год тренер работал с «Ахматом».

    Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 2,1 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      "supermax" 9 минут назад

      кстати, еще бывшая жена троюродного брата по линии отца бывшего мужа нынешней подруги одного из бывших врачей медицинского департамента спартака была застукана дома за чтение комментариев гыгышников

      0
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      Рейтинг: +2141

      "supermax" 21 минуту назад

      ахах..ну хоть в таком контексте про спартак упомянули...а то что-то прям сушняк

      0
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      Рейтинг: +2824

      alarm 43 минуты назад

      позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +5268

      Литейный4 1 час назад

      Запятнал свою репутацию. Спартаком. Вляпался разок, теперь не ототрётся. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2141

      "supermax" > Литейный4 20 минут назад

      ты все тут..еще не выполнил план на сегодня?

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