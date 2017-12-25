Грозный: «Кто назвал Семина сбитым летчиком, пусть закроется!»

Известный российский тренер Вячеслав Грозный встал на защиту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По его словам, очернить специалиста пытаются те, кому выгодно это сделать.

– Теперь поговорим о Юрии Семине. После второго пришествия в киевское «Динамо» его стали называть сбитым летчиком. Доводилось неоднократно слышать и такую фразу, что этот специалист уже исчерпал себя…

– За такими словами стоят некоторые некомпетентные ваши коллеги, которые или ничего не понимают в футболе, или получают заказные деньги от других, чтобы облить грязью нормальных людей. Есть чистоплотные агенты, но есть и с точностью до наоборот, которые заинтересованы, чтобы тот или иной тренер не работал в хороших командах. Не стоит даже гадать, в какой из наших стран таковых больше. Классному мастеру не нужно доказывать, что он классный мастер. Он всю жизнь картины рисовал великолепно! Семин очень хорошо работал и в киевском «Динамо», большая группа игроков при нем выросла. Он всю жизнь был классным тренером и результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить. Поэтому кто говорит подобные вещи, пусть лучше теперь закроются.

Юрий Павлович со своей командой после двадцати туров опережает «Зенит», который имеет условия куда лучше. И опережает «Спартак», который можно назвать топовой командой и которую я уважаю. Человеку спасибо стоит сказать за то, что он сделал таким интересным нынешний чемпионат России, что сейчас привычным фаворитам придется тянуться за «железнодорожниками»! Семину неинтересно работать за 5-8-е места. Ему нужны победы! При нем игроки растут и прогрессируют. Игорь Денисов очень здорово влился, стержневой игрок, чистит под Гаттузо, в результате чего ребятам стало легче работать на атаку. Команда очень разнопланова тактически. Когда через десять туров Семин станет чемпионом, я посмотрю, как эти «специалисты» будут потом разговаривать.