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  • Грозный: «Кто назвал Семина сбитым летчиком, пусть закроется!»

Грозный: «Кто назвал Семина сбитым летчиком, пусть закроется!»

25 декабря 2017, 10:30
19

Известный российский тренер Вячеслав Грозный встал на защиту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По его словам, очернить специалиста пытаются те, кому выгодно это сделать.

– Теперь поговорим о Юрии Семине. После второго пришествия в киевское «Динамо» его стали называть сбитым летчиком. Доводилось неоднократно слышать и такую фразу, что этот специалист уже исчерпал себя…

– За такими словами стоят некоторые некомпетентные ваши коллеги, которые или ничего не понимают в футболе, или получают заказные деньги от других, чтобы облить грязью нормальных людей. Есть чистоплотные агенты, но есть и с точностью до наоборот, которые заинтересованы, чтобы тот или иной тренер не работал в хороших командах. Не стоит даже гадать, в какой из наших стран таковых больше. Классному мастеру не нужно доказывать, что он классный мастер. Он всю жизнь картины рисовал великолепно! Семин очень хорошо работал и в киевском «Динамо», большая группа игроков при нем выросла. Он всю жизнь был классным тренером и результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить. Поэтому кто говорит подобные вещи, пусть лучше теперь закроются.

Юрий Павлович со своей командой после двадцати туров опережает «Зенит», который имеет условия куда лучше. И опережает «Спартак», который можно назвать топовой командой и которую я уважаю. Человеку спасибо стоит сказать за то, что он сделал таким интересным нынешний чемпионат России, что сейчас привычным фаворитам придется тянуться за «железнодорожниками»! Семину неинтересно работать за 5-8-е места. Ему нужны победы! При нем игроки растут и прогрессируют. Игорь Денисов очень здорово влился, стержневой игрок, чистит под Гаттузо, в результате чего ребятам стало легче работать на атаку. Команда очень разнопланова тактически. Когда через десять туров Семин станет чемпионом, я посмотрю, как эти «специалисты» будут потом разговаривать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Грозный Вячеслав
Комментарии (19)
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DeviDjons
1514188097
Хорошо сказал!
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nemolod
1514188363
Пусть те,кто так обзывает Палыча,открыто себя представят и скажут,а чего они достигли за те годы в футболе, сколько матчей они провели за свой родной клуб до той поры,когда стали тренером? Для начала попробуйте попытаться повторить!
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Juic
1514195374
Зависть и жадность. Ни тебе собственных дутых достижений на фоне "пенсионера", ни "левых" трансферов для попила... Жуткий тренер:)))))
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Lev Aleks
1514196073
Все по делу сказано.
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denzillo
1514199831
Руки прочь от Палыча-согласен! Один из немногих русских отличных тренеров! Единственное что, по поводу работы его в Динамо К.- достижений не наблюдал особых, помню что везде их выбивали и из ЛЧ и ЛЕ...может ошибаюсь конечно-поправьте если что!!! Палыч ФОРЕВО! Но наши мясные будут с тобой бороться до конца и думаю об этом сразу заявим в марте!!! =)))
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bumer_moscow
1514208238
Это так.
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maygli
1514210243
Палычу респект всегда был и уважуха.
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yorgenbarenz
1514214230
Палыч приятно удивил.
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XaXatyn
1514218885
Последние грязные слова в адрес Палыча крякал кажется Уткин , а кто он такой?
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Fan Loko mik
1514221864
Палыч МЭТР футбола однозначно!!!!Великий тренер, честный и открытый человек с обостренным чувством справедливости! За что его ненавидят власть имущие, которые видят в футболе только источник дохода, причём неправедного! Пройдет время и о Палыче будут вспоминать как помнят сейчас о Лобановском!
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