Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Грозный: «Задачи «Говерлы»? Халка вот уже пригласили»

    Главный тренер украинской «Говерлы» Вячеслав Грозный рассказал, каким образом в его команде оказался Халк.
    «Насколько мне известно, этот бразильский футболист – кумир Игоря Худобяка, и друзья даже в шутку так его называют. И когда мы пригласили этого воспитанника прикарпатского футбола, то наш вице-президент Александр Шуфрич предложил заявить его под фамилией Халк. Наверное, чтобы привлечь больше внимания к «Говерле». Остается пожелать Игорю, чтобы он был таким же нацеленным на ворота, как латиноамериканец. Какие цели стоят перед «Говерлой»? Халка мы уже пригласили, на очереди приезд еще нескольких латиноамериканских звезд, и можно отдыхать. Ну а если серьезно, то очень хотим удержаться в УПЛ», – сказал некогда тренер московского «Спартака».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Гуливер
    1437634459
    хотим удержаться в УПЛ", - сказал некогда тренер московского "Спартака". ХАХАХАХА ЯСНО
    Ответить
    legends
    1437636491
    Напишите на майках Месси, Пеле, Гарринча, Яшин, Зидан, Росси, и т.д. а потом ужинать, на горшок - и спать хохлятскому детскому саду!
    Ответить
    kkomov
    1437637859
    ну так в город Грозный тогда переезжайте) помнишь как ты там лезгинку танцевал? сейчас, наверное, гопак пляшешь))
    Ответить
    Efan Ekoku
    1437639386
    Есть у Грозного чувство юмора. А у Худобяка - отсутствие мозгов..
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1437639390
    Хоть как то привлечь внимание к Унылой Премьер Лиге
    Ответить
    порт
    1437641453
    Купился.
    Ответить
    New_Look
    1437644272
    мы пригласили Халка, потом хотели пригласить Суареса и Роналду, но нас не вовремя отпустило...
    Ответить
    112910415
    1437648833
    умный и полезный ход
    Ответить
    ologreds
    1694997563
    numo436460
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+