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    Грозный возглавил киевский «Арсенал»

    Новым главным тренером киевского «Арсенала» стал Вячеслав Грозный.

    На этом посту 62-летний украинский специалист сменил ушедшего неделю назад в отставку итальянца Фабрицио Раванелли.

    Ранее Грозный уже дважды тренировал армейский клуб. Он возглавлял киевлян с 2002 по 2004 годы и был назван лучшим тренером Украины-2002. Во второй раз он тренировал команду в 2010 году.

    Последним клубом Грозного был павлодарский «Иртыш». В России украинец работал с «Ахматом» и «Спартаком».

    «Арсенал» после 10 туров занимает в турнирной таблице украинской Премьер-лиги последнее, 12-е место.

    Источник: ФК «Арсенал» Киев

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    02.10.2018 06:18
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