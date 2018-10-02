Грозный возглавил киевский «Арсенал»

Новым главным тренером киевского «Арсенала» стал Вячеслав Грозный.

На этом посту 62-летний украинский специалист сменил ушедшего неделю назад в отставку итальянца Фабрицио Раванелли.

Ранее Грозный уже дважды тренировал армейский клуб. Он возглавлял киевлян с 2002 по 2004 годы и был назван лучшим тренером Украины-2002. Во второй раз он тренировал команду в 2010 году.

Последним клубом Грозного был павлодарский «Иртыш». В России украинец работал с «Ахматом» и «Спартаком».

«Арсенал» после 10 туров занимает в турнирной таблице украинской Премьер-лиги последнее, 12-е место.