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    Фабрицио Раванелли

    Тренер
    Имя Фабрицио
    Фамилия Раванелли
    Гражданство Италия
    Дата рождения 11 декабря 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аяччо 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2013 Ним 1 : 1 Аяччо
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