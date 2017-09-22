Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раванелли назвал Игуаина бременем для «Ювентуса»

    Экс-нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли выступил с критикой в адрес форварда команды Гонсало Игуаина.

    «Я вижу, что Игуаин является бременем для «Ювентуса». Это не тот Игуаин, которого мы знали раньше. Вне зависимости от голов, которые он забил.

    Без сомнения, у него есть большие проблемы в области психологии, а не в физической подготовке. На это повлияло то, что он не получил приглашения в национальную команду. Эту ситуацию сложно переварить.

    Аллегри продолжает давать ему возможность выходить на поле, но это не идет игроку на пользу в данной ситуации. Ему бы больше подошел недельный отдых», – сказал Раванелли в интервью Radio Sportiva.

    В текущем сезоне Игуаин в пяти матчах итальянской Серии А забил два гола. Он не получил вызов в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира с национальными командами Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 07:29
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 22 сентября 2017, 12:33

      Не получил вызова?? Посмотрите какие там нападающие: Месси, Агуэро, Дибала, Икарди. Месси в сборной №1, его всегда вызовут, Агуэро набрал ход, а остальные просто помоложе Игуаина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      KOL063 22 сентября 2017, 10:24

      Я сначала прочитал "Раванелли назвал Игуаина БЕРЕМЕННЫМ" ))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2017, 10:06

      Оставьте Пузико в покое!!! Он еще разыграется, и много значимых голов затолкает!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 сентября 2017, 09:13

      Может еще выстрелит в этом сезоне. Но как мне кажется пора с ним расставаться. Пока можно за него хорошую сумму получить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 22 сентября 2017, 08:26

      Ему нужно больше кушать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 сентября 2017, 08:21

      Думаю он ещё покажет себя во всей красе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 сентября 2017, 08:11

      А куда вы смотрели когда покупали престарелого форварда. Думали он вечный???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11