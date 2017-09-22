Раванелли назвал Игуаина бременем для «Ювентуса»

Экс-нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли выступил с критикой в адрес форварда команды Гонсало Игуаина.

«Я вижу, что Игуаин является бременем для «Ювентуса». Это не тот Игуаин, которого мы знали раньше. Вне зависимости от голов, которые он забил.

Без сомнения, у него есть большие проблемы в области психологии, а не в физической подготовке. На это повлияло то, что он не получил приглашения в национальную команду. Эту ситуацию сложно переварить.

Аллегри продолжает давать ему возможность выходить на поле, но это не идет игроку на пользу в данной ситуации. Ему бы больше подошел недельный отдых», – сказал Раванелли в интервью Radio Sportiva.

В текущем сезоне Игуаин в пяти матчах итальянской Серии А забил два гола. Он не получил вызов в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира с национальными командами Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября).