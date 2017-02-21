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Грозный рассказал о своем уходе из тбилисского «Динамо»

21 февраля 2017, 08:45
2

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал решение покинуть тбилисское «Динамо». Напомним, что главный тренер покинул клуб после 3 месяцев работы.

«В «Динамо» мне работалось очень комфортно. Контракт был заключен по системе «1+2»: предусматривалось трехлетнее сотрудничество в рамках программы развития клуба, согласованной с ее президентом.

Я не рассматривал никаких вариантов. Все интересующиеся знали, что в ближайшие три года мои мысли будут посвящены работе в Тбилиси. Увы, жизненные обстоятельства иногда складываются таким образом, что возникают нюансы, которые никто кроме тебя не решит. Я полагал, что у меня получится разорваться. Увы, не вышло.

На мне было замкнуто слишком много вопросов, работу над которыми было невозможно совмещать с активной деятельностью в серьезном клубе.

Господин Пипия искал все возможные варианты, чтобы продолжить наше сотрудничество, но, к сожалению, не все зависело от меня. Вот поэтому и пришлось оставить команду с такими большими традициями. К счастью, у нас сложились хорошие человеческие отношения, и он меня понял», – сказал Грозный.

Напомним, что Грозный принял «Динамо» в октябре прошлого года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Украина Динамо Тб Грозный Вячеслав
Комментарии (2)
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shinnik
1487667421
Грозная тварь везде гадит и уползает..
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aurora5858
1487671257
Возраст
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