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    • Грозный: «В «Говерле» много игроков, которых никто не знает. Даже я»

    Грозный: «В «Говерле» много игроков, которых никто не знает. Даже я»

    Главный тренер украинской «Говерлы» Вячеслав Грозный рассказал о том, с какими футболистами ему сейчас приходится готовиться к новому сезону УПЛ.

    «Все равно лучше быть в деле, чем сидеть на даче. Любопытно работать с игроками, которые хотят выступать. На тренировках у нас много футболистов, которых никто не знает. Они даже мне неизвестны. Знакомлюсь с ними. Тяжело нам. До игры с «Днепром» не сыграем ни одного контрольного матча. У нас на некоторые позиции просто нет игроков», – посетовал специалист.

    Новый чемпионат ужгородцы начнут 19-го июля матчем против «Днепра».

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    Источник: Terrikon

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    09.07.2015 10:53
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    Комментарии (15)
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    Leicester City
    1436428756
    говерла : в грозном много игроков,которых никто не знает!! даже я
    Ответить
    Kumertau
    1436429385
    \"Любопытно работать с игроками, которые хотят выступать\". интересно будет посмотреть как народный ансамбль в футбол играет. там все у них балаболят не думая
    Ответить
    foi
    1436429710
    разогнать усех
    Ответить
    mihaluch
    1436429981
    Перейменувати фк \"Говерла\" на фк \"Бандера\". На всі проблемні позиції поставити бійців правого сектора і слава Україні, слава героям.
    Ответить
    Петр 1
    1436430222
    кому нужен этот непонятный чемпионат в исчезающей стране с непонятными клубами, которые сами не знают своих игроков? да еще и с такими тренеришками.
    Ответить
    112910415
    1436430755
    радость жизни- в постоянном знакомстве с чем-то новым!
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436431484
    хорошо
    Ответить
    mat73
    1436435408
    Грозный? А кто это? Кому он интересен?
    Ответить
    старина
    1436456705
    у них губернаторами ставят грузина,которому на родине светит первый фонарь.Так что не удивляйся
    Ответить
    ologreds
    1694997644
    numo435194
    Ответить
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