Грозный: «В «Говерле» много игроков, которых никто не знает. Даже я»

Главный тренер украинской «Говерлы» Вячеслав Грозный рассказал о том, с какими футболистами ему сейчас приходится готовиться к новому сезону УПЛ.



«Все равно лучше быть в деле, чем сидеть на даче. Любопытно работать с игроками, которые хотят выступать. На тренировках у нас много футболистов, которых никто не знает. Они даже мне неизвестны. Знакомлюсь с ними. Тяжело нам. До игры с «Днепром» не сыграем ни одного контрольного матча. У нас на некоторые позиции просто нет игроков», – посетовал специалист.



Новый чемпионат ужгородцы начнут 19-го июля матчем против «Днепра».



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