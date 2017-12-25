Грозный: «На чемпионство повлияет матч между «Локомотивом» и «Спартаком»

Известный российский тренер Вячеслав Грозный считает текущий сезон в РФПЛ очень интересным. Он отметил, что серьезную борьбу видно не только на вершине турнирной таблицы, но и в исполнении последних команд.

– Российская Премьер-лига интересна тем, что практически в каждом матче, за каждое место идет борьба. Посмотрите, как играет «СКА-Хабаровск». Не стоит обращать внимание на то, что у команды совсем мало очков. Главный тренер впервые работает на уровне РФПЛ. По мастерству игроков и по проценту реализации того, что создается, команда уступает многим, но… Команда весь сезон преодолевает многотысячные маршруты. К ним же летают всего один раз (и все стонут!). А с подобными перелетами не все так просто. Ведь всякий раз необходим адаптационный период. И все же дальневосточники никому не дарят очков и еще посражаются.

– Давайте все же о лидерах. Круг претендентов на место в Лиге чемпионов замкнулся?

– Нет, я так не считаю. Думаю, что с этим не согласны ни «Краснодар», ни ЦСКА. А вот на судьбу чемпионства заметно повлияет исход матча 4 марта между «Локомотивом» и «Спартаком». Хорошо, что команды подойдут к этому поединку в равных условиях: красно-белые уже сыграют с «Атлетиком», а красно-зеленые – с «Ниццей». Форсировать форму обоим клубам придется одинаково. Однако у «Спартака» 1 марта будет игра с «Крыльями Советов» на Кубок России. «Локомотив» же будет иметь больше времени на подготовку. И этот матч станет ключевым. Победа команды Юрия Семина может выбить «Спартак» из чемпионской обоймы (и сделает «Локомотив» бесспорным фаворитом). Ничья в московском дерби окажется в пользу «Зенита». Если же на старте победят подопечные и Карреры, и Манчини (в домашнем матче с «Амкаром»), то гандикап лидера сократится до пяти очков, т.е. станет уже отыгрываемым.

Уже первый весенний матч даст ответ на многие вопросы. «Зенит» больше не имеет права на осечку. Питерцам для завоевания титула нужно брать все тридцать очков, и, я думаю, они сами это понимают. Весенние матчи вряд ли будут зрелищными. Никто не будет рисковать, слишком многое можно сразу потерять. Буду играть рационально, прагматично и стараться выжимать максимум из минимума.

– Тем не менее про последний зимний тур так сказать нельзя: «Спартак» разгромил ЦСКА. Особенно это удивило на фоне 0:7 от «Ливерпуля»…

– После игры в Англии мне были звонки. Я ответил: это футбол. Любая команда может так проиграть (помните поражение сборной Бразилии от Германии в полуфинале домашнего ЧМ – 1:7?). Ну а ЦСКА просто не повезло, потому что «Спартак» в Ливерпуле разозлили. Команда Карреры к этому моменту очень здорово набрала ход, а у армейцев в этот вечер ничего не получалось.

– Между тем перед матчем в Ливерпуле вы прогнозировали победу «Спартака»…

– Первый пенальти, который дали, и второй гол с рикошетом надломили. Если бы «Спартак» не пропустил и почувствовал контроль мяча, то пошла бы совершенно другая игра. Внутреннее ощущение, что команда не ожидала такого начала и очень расстроилась. И выйти из этого состояния просто не удалось. Бывают такие матчи, что ­отыг­раться практически невозможно, а у соперника получается все. До этого «Спартак» хорошо смотрелся в чемпионате, играл на высоких скоростях. Отсюда и у меня был оптимистический настрой. Однако считаю, что и через такие поражения надо проходить, чтобы держать удар. В этот день все получалось у «Ливерпуля». Бывают игры, когда ты можешь сделать все лучше, чем на тренировке. У каждой команды такие игры бывают! Затем тот же «Ливерпуль» в своем чемпионате сыграл 0:0. Вот как бывает в жизни!