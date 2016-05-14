Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем

В перерыве поединка 26-го тура УПЛ между «Говерлой» и «Волынью» (1:4) был госпитализирован главный тренер ужгородской команды Вячеслав Грозный. Причина госпитализации – проблемы с сердцем. На данный момент о состоянии здоровья 59-летнего специалиста никаких данных нет.

Напомним, клуб из Ужгорода из-за долгов по зарплате перед бывшими игроками может быть не допущен к участию в чемпионате Украины сезона-2016/17.

По итогам нынешнего розыгрыша УПЛ «Говерла» заняла 13-е место с семью очками в активе.