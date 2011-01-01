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    Сергей Матюхин

    Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Матюхин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дачне
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 марта 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 83
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