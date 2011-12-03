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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Александрия
Таврия - Александрия: обзор матча 03 декабря 2011
Таврия
03.12.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Александрия
25'
С. Матюхин (АГ)
30'
В. Гигиадзе (П)
76'
А. Шиндер
79'
М. Калиниченко
10'
А. Довгий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Александрия
Замена
Д. Алими
️️️️
М. Любичич
+1
Замена
Р. Платон
️️️️
С. Назаренко
Замена
О. Гуменюк
️️️️
В. Гигиадзе
Замена
М. Арури
️️️️
С. Матюхин
Желтая карточка
А. Казанюк
ГОЛ! 4:1!
М. Калиниченко
Пас отдал
С. Назаренко
Желтая карточка
О. Ермак
ГОЛ! 3:1!
А. Шиндер
Пас отдал
С. Назаренко
Замена
О. Ермак
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
Р. Зейналов
Замена
Т. Салхи
️️️️
С. Старенький
Желтая карточка
А. Шиндер
Желтая карточка
Т. Кабанов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Гигиадзе
Красная карточка
А. Довгий
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Матюхин
Желтая карточка
М. Любичич
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Довгий
Пас отдал
А. Казанюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
13
Руслан Зейналов
ЦП
8
Александр Казанюк
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
3
Олег Ермак
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
87
Давид Янчик
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
4-4-2
13
Кахриман
40
Путраш
5
Маркович
5
Езерский
8
Аделейе
25
Калиниченко
9
Назаренко
29
Любичич
22
Любенович
20
Гигиадзе
7
Шиндер
3-2-4-1
79
Панькив
15
Запорожан
8
Сидоренко
55
Матюхин
19
Ксенз
27
Старенький
13
Зейналов
8
Казанюк
6
Довгий
99
Таргамадзе
29
Кабанов
29
Любичич
15
Алими
15
Алими
29
Любичич
20
Гигиадзе
30
Гуменюк
30
Гуменюк
20
Гигиадзе
9
Назаренко
24
Платон
24
Платон
9
Назаренко
55
Матюхин
99
Арури
99
Арури
55
Матюхин
19
Ксенз
3
Ермак
3
Ермак
19
Ксенз
27
Старенький
10
Салхи
10
Салхи
27
Старенький
Остались в запасе
Таврия
Александрия
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Максим Фещук
ЦФ
87
Давид Янчик
ЦФ
1
Владимир Овсиенко
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
87
Давид Янчик
ЦФ
1
Владимир Овсиенко
ВР
22
Андрей Сахневич
ПЗ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Таврия - Александрия
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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