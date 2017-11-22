Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»

Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор может продолжить карьеру в России. На 25-летнего игрока претендуют «Анжи» и «Ахмат».

«Ахмат» и «Анжи» проявляли интерес к Чансельору. Однако интерес со стороны грозненского клуба был достаточно поверхностным. А вот махачкалинцы были куда настойчивее. Фактически стороны уже договорились по условиям трансфера и в ближайшее время должны объявить о переходе Джона в дагестанский клуб.

Игрок достанется «Анжи» бесплатно, так как его контракт с нынешним клубом («Дельфин» – прим. ред.) истекает в конце 2017 года», – заявил источник, близкий к ситуации.

В составе национальной сборной Чансельор провел семь матчей.