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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 04 мая 2014
Таврия
04.05.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
51'
С. Болбат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
90'
+2
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Александре
82'
Замена
А. Насонов
️️️️
Н. Морозюк
Желтая карточка
А. Буссаиди
81'
Замена
С. Даценко
️️️️
С. Причиненко
75'
68'
Желтая карточка
Александре
Замена
В. Коробка
️️️️
О. Гуменюк
66'
Желтая карточка
Н. Пинту
62'
56'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Д. Лазич
54'
Желтая карточка
В. Пляцикас
Замена
И. Кошман
️️️️
Гомес
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Болбат
Пас отдал
В. Пляцикас
Желтая карточка
С. Причиненко
27'
19'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
15
Селио
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Гомес
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
88
Каядо
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
56
Игорь Кошман
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
8
Геворг Казарян
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
3-2-4-1
13
Кахриман
15
Селио
21
Нуну Пинту
20
Буссаиди
27
Гомес
26
Павленко
23
Причиненко
33
Сантрапинских
29
Любичич
30
Гуменюк
88
Каядо
4-4-1-1
79
Панькив
31
Зотов
4
Прийма
44
Чечер
50
Болбат
10
Лазич
14
Александре
22
Пляцикас
6
Морозюк
13
Макридис
18
Мораес
27
Гомес
56
Кошман
56
Кошман
27
Гомес
23
Причиненко
94
Даценко
94
Даценко
23
Причиненко
30
Гуменюк
11
Коробка
11
Коробка
30
Гуменюк
14
Александре
21
О'Ди
21
О'Ди
14
Александре
6
Морозюк
23
Насонов
23
Насонов
6
Морозюк
10
Лазич
8
Казарян
8
Казарян
10
Лазич
Остались в запасе
Таврия
Металлург
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
46
Дмитрий Ярчук
ОП
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
16
Сергей Ситало
ВР
46
Дмитрий Ярчук
ОП
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Таврия - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Металлург
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2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
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