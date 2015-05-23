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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Говерла
Металлург - Говерла: обзор матча 23 мая 2015
Металлург
23.05.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Говерла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Говерла
83'
Замена
В. Гришин
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
А. Насонов
79'
Замена
А. Барановский
️️️️
Р. Овсепян
73'
66'
Желтая карточка
М. Фещук
Замена
А. Козак
️️️️
Б. Мишенко
61'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Александре
57'
35'
Желтая карточка
Д. Хлебас
Желтая карточка
Г. Нельсон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
14
Александре
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
14
Антон Поступаленко
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
Говерла
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
12
Мирослав Бонь
ЦП
47
Валерий Гришин
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
3-1-5-1
13
Бандура
5
Путивцев
4
Прийма
37
Габриэль
55
Нойок
23
Насонов
14
Александре
8
Нельсон
9
Овсепян
22
Пляцикас
7
Мишенко
3-4-1-2
35
Коваль
28
Ягодинскис
6
Тудосе
8
Люлька
16
Шацких
25
Аруна
7
Райчевич
4
Хомин
33
Мякушко
10
Фещук
77
Хлебас
7
Мишенко
10
Козак
10
Козак
7
Мишенко
9
Овсепян
22
Барановский
22
Барановский
9
Овсепян
14
Александре
14
Поступаленко
14
Поступаленко
14
Александре
25
Аруна
47
Гришин
47
Гришин
25
Аруна
Остались в запасе
Металлург
Говерла
33
Марьян Мысык
АП
79
Юрий Панькив
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
12
Мирослав Бонь
ЦП
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
33
Марьян Мысык
АП
79
Юрий Панькив
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
Остались в запасе
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
12
Мирослав Бонь
ЦП
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Говерла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Металлург
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