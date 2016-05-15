УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты

В матче 26-го тура УПЛ «Шахтер» потерпел поражение от «Зари» со счетом 2:3. Хет-трик на свой счет записал Андрей Тотовицкий.

В другой встрече киевское «Динамо» благодаря хет-трику Лукаша Теодорчика разгромило «Металлист» – 4:1. Отметим, что данная встреча была прервана на 49-й минуте из-за беспорядков болельщиков на трибунах.

Также «Ворскла» проиграла «Александрии», «Днепр» поделил очки с «Олимпиком», «Сталь» минимально уступила «Черноморецу», «Волынь» с разгромным счетом 4:1 одолела «Говерлу». Отметим, что в последней игре главный тренер хозяев Вячеслав Грозный из-за сердечного приступа был доставлен в больницу.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 26-й тур

Ворскла – Александрия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дедечко, 40.

Шахтер – Заря – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Феррейра, 32; 1:1 – Тотовицкий, 56; 1:2 – Тотовицкий, 61; 2:2 – Гладкий, 74; 2:3 – Тотовицкий, 82.

Днепр – Олимпик – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шахов, 18; 1:1 – Лысенко, 72.

Металлист – Динамо – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Теодорчик, 7; 0:2 – Теодорчик, 9; 0:3 – Теодорчик, 67; 1:3 – Наполов, 90; 1:4 – Гусев, 90.

Сталь – Черноморец – 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Хобленко, 90.

Говерла – Волынь – 1:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Жунич, 17; 0:2 – Диденко, 22; 0:3 – Диденко, 24; 0:4 – Жунич, 34; 1:4 – Кузык, 48.

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