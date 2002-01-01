Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал расистский скандал во время матча Черногория – Англия, жертвами которой стали Рахим Стерлинг и Дэнни Роуз. Кроме того, Яя вспомнил о том, что выслушивал в период своего выступления в чемпионате Украины.

«Я чувствовал себя униженным и очень злым. Мне ухали, как обезьяне. Мне приходилось с этим мириться, стараться концентрироваться на футболе, пока болельщики кричат «Черное дерьмо! Вали обратно!». Такое происходило в каждом матче. Иногда это делали болельщики моего же клуба.

Помню, как звонил отцу и говорил: «Они изображали обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!» А он говорил возвращаться на поле и играть. Он не желал, чтобы это влияло на меня, но не знал, как сильно я от этого пострадал. Когда это происходит, несмотря на подготовленность, такое все равно шокирует. Я был удивлен тем, что Рахим Стерлинг был так спокоен», – заявил Туре.

Туре выступал за донецкий «Металлург» с 2003 по 2005-й год.

Последний клуб ивуарийца – греческий «Олимпиакос».