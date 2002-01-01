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    Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»

    Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал расистский скандал во время матча Черногория – Англия, жертвами которой стали Рахим Стерлинг и Дэнни Роуз. Кроме того, Яя вспомнил о том, что выслушивал в период своего выступления в чемпионате Украины.

    «Я чувствовал себя униженным и очень злым. Мне ухали, как обезьяне. Мне приходилось с этим мириться, стараться концентрироваться на футболе, пока болельщики кричат «Черное дерьмо! Вали обратно!». Такое происходило в каждом матче. Иногда это делали болельщики моего же клуба.

    Помню, как звонил отцу и говорил: «Они изображали обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!» А он говорил возвращаться на поле и играть. Он не желал, чтобы это влияло на меня, но не знал, как сильно я от этого пострадал. Когда это происходит, несмотря на подготовленность, такое все равно шокирует. Я был удивлен тем, что Рахим Стерлинг был так спокоен», – заявил Туре.

    Туре выступал за донецкий «Металлург» с 2003 по 2005-й год.
    Последний клуб ивуарийца – греческий «Олимпиакос».

    Источник: Mirror

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +650

      Стаz 4 минуты назад

      Очевидна рука Кремля и и лично Темнейшего в действиях фанатов

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      Рейтинг: +1480

      Черкизовский Кот 6 минут назад

      Когда ещё написать что-нибудь плохое про Украину, как не во время президентских выборов?! Браво, Бомбардир! Надеюсь, хоть не бесплатно стараетесь.

      0
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      Рейтинг: +1391

      С-Пб on-line 10 минут назад

      Ага,опять запел,давно не слышно было. Следующий должен запеть се люк

      0
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      Рейтинг: +4

      denissilin 25 минут назад

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      -1
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      Рейтинг: +1018

      richi 30 минут назад

      Его бы больше устроило: жирное дерьмо, вали обратно.

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      Рейтинг: +723

      krg-kz 41 минуту назад

      При всем уважении к Яя Туре, но мне почему то кажется что его одного вечно задевают на расисткой почве.

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