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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 10 мая 2015
Металлург
10.05.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 6
Завершен
Динамо К
9'
А. Ярмоленко
27'
А. Ярмоленко
45+2'
Е. Хачериди
50'
А. Кравец
57'
Ю. Бельханда
77'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
80'
Пенальти не реализован!
С. Рыбалка
77'
ГОЛ! 0:6!
Л. Теодорчик
Замена
А. Нойок
️️️️
Р. Овсепян
69'
66'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Ю. Бельханда
59'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
С. Сидорчук
59'
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Кравец
57'
ГОЛ! 0:5!
Ю. Бельханда
Желтая карточка
Б. Мишенко
54'
Желтая карточка
Р. Овсепян
52'
50'
ГОЛ! 0:4!
А. Кравец
Желтая карточка
В. Прийма
49'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
А. Мораес
46'
45'
+4
Желтая карточка
А. Драгович
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
Е. Хачериди
Пас отдал
Д. Ленс
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Ленс
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Лазич
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-4-1-1
79
Панькив
5
Путивцев
4
Прийма
23
Соболь
37
Габриэль
23
Насонов
10
Лазич
8
Нельсон
9
Овсепян
13
Макридис
18
Мораес
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
21
Вида
34
Хачериди
15
Драгович
37
Рыбалка
20
Бельханда
8
Сидорчук
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
18
Мораес
7
Мишенко
7
Мишенко
18
Мораес
9
Овсепян
55
Нойок
55
Нойок
9
Овсепян
10
Лазич
19
Федотов
19
Федотов
10
Лазич
11
Кравец
44
Велозу
44
Велозу
11
Кравец
20
Бельханда
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Бельханда
8
Сидорчук
91
Теодорчик
91
Теодорчик
8
Сидорчук
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Металлург - Динамо К
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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